近日，以“数字开启未来，服务促进发展”为主题的2021年中国国际服务贸易交易会在北京拉开帷幕，来自153个国家和地区的10000余家企业注册线上线下参展参会，突出展示数字服务领域发展的最新成果和最新应用场景。

统筹发展的各个要素，搭建数字化发展系统，促进新经济形态的快速发展，解决方案成为数字服务展区的关键词。本次服贸会的参展商不仅在产品和方案等方面展示出数字经济化发展的硬实力，更是凭借具有代表性的实践案例彰显软实力。

据了解，卡奥斯COSMOPlat作为受邀的工业互联网领域企业，以“中国特色工业互联网方案”代表行业参展。据卡奥斯相关负责人介绍，本次服贸会上，卡奥斯展示了TOP9解决方案、智能装备行业、能源行业、智控电子行业、化工行业、模具行业等成熟模式，将信息化和工业化深度融合，搭建共性基础平台能力以及模块化专业平台能力，打通全链上下游，实现用户以及生态合作方全流程、全要素、全价值链的生态增值，立体化数字赋能服务体系显示出数字经济时代的迭代能力和创造能力，不断助力数字经济高质量发展。

工业互联网如何助力数字经济和数字贸易高质量发展？卡奥斯给出了“立体化数字赋能服务体系”的回答——

在纵向，卡奥斯不断做强垂直行业，孕育化工、模具等15个行业生态。例如，通过与天原集团共建氯碱化工行业工业互联网平台，基于工业场景、数据、机理模型等开发成SaaS产品，与中小企业共享行业应用，海智化云帮助氯碱企业检修率降低40%，排产效率提升13%，数据分析效率提升83%。打造提质增效优质模板，根据行业特点针对性给出解决方案，卡奥斯不断纵深，筑牢数字经济发展基础。

在横向，通过六化新模式赋能企业从“企业数字化”迈向“数字化企业”。以智能化制造为例，青岛征和工业是一家发动机链条生产企业，在各方的支持下，完成了整个生产系统的数字化改造，接入了卡奥斯工业互联网平台，原本72小时才能下线的产品，如今最快只用10小时，良品率也提升到了99.5%。通过数字化智能化的改造，卡奥斯加快了企业创新发展的步伐，帮助企业突破了链传动系统领域“卡脖子”技术难题，提升应用层面的广度。

经过整合横纵两个方向的赋能能力，在区域端打造了“工赋模式”。例如，卡奥斯打造了具有市场化运作能力的“青岛市工业互联网企业综合服务平台”，提供30个大类及900多个具体场景的公共服务、15655个具体应用。目前，工赋模式已在德阳、芜湖等多地复制，用“1+X+N”综合服务体系把行业平台和区域整合在一起，凝聚为一个从政府、到企业、到园区的立体化的数字服务赋能体系。

(责编：李源、董童)