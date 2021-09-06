董兆瑞

未来生活，“数字”将无处不在。2021年服贸会首次设置的数字服务专区成为一大亮点。让传统文化瑰宝活起来的“数字故宫”、刷新世界“天际线”的智慧建造超高层建筑、守护全球自然生态的AI智能系统……走进位于国家会议中心的数字服务专区，一个个数字场景勾勒出数字经济的美好未来。

据介绍，数字服务专区重点邀请5G、大数据、人工智能、区块链、云计算等国际国内数字服务龙头企业参展，全球服务领域数字化、网络化、智能化发展的最新前沿、最新成果和技术应用汇集于此。

记者探馆发现，无论是衣食住行还是城市管理，再大到能源安全、国家战略，都与“数字”息息相关。数字服务已成为生活“必需品”，正在引领人们的智慧新生活。

服贸会数字服务专区首次亮相。人民网 董兆瑞摄

在首次亮相的数字服务专区里，最引人注目的当属故宫博物院的展台，故宫与AI、AR、5G等数字技术的结合正在不断激活中华优秀传统文化的生命力。本届服贸会上，故宫博物院以“文化传承 数字共享”为主题，设“数字文物”“VR剧场”“故宫社区”三个分区，通过数字文物库、数字多宝阁、故宫名画记、全景故宫等，呈现故宫博物院在数字文化服务方面创造性转化、创新性发展的精品成果。

“全景故宫利用720度空间影像，对故宫1743个点位进行了采集，几乎包括了目前所有的开放区域。”工作人员介绍，“还可以点击进入到太和殿内部，观众可以通过高清影像数清楚宝座上的龙有几条，而在线下参观是不能看得这么细致的。”

而由故宫博物院与腾讯联合打造的“数字故宫”小程序也即将迎来升级。工作人员介绍，今后游客在故宫游览时，从预约购票到规划游览路线、查询实时客流量，甚至是更智能的AI导游等都能从这个小程序上找到方便实用的数字化解决方案。

服贸会数字服务专区首次亮相。人民网 董兆瑞摄

而在展厅的另一侧，戴上VR眼镜、骑上美团单车便可沉浸式游览北京商圈的互动活动吸引不少观众体验，在倡导绿色出行的同时，观众还能感受到数字助力北京国际消费中心城市建设所展现的魅力，体验感十足。与此同时，本届服贸会上，美团还亮出了与中国联通、中国银行合作开发的数字人民币新应用，只要用手机“碰一碰”，就能实现单车的开关和付款。

而美团带来的无人配送整体解决方案也很“硬核”。“我们的无人配送车满足公开道路场景下即时配送需求，能提升配送效率和用户体验，最终实现‘用无人配送让服务触达世界每个角落’的愿景。”美团相关负责人介绍说，“此外，无人机作为无人配送的智能配送终端之一，通过飞行器、导航控制、AI算法、航线管理、通讯系统五大自研技术能力，让无人机和骑手形成人机协同的配送，将真正实现‘万物到家’。目前，我们的无人机已经面向真实用户完成相关订单超2500单。”

服贸会数字服务专区首次亮相。人民网 董兆瑞摄

在数字服务专区，观众还能与机器狗、智能安全帽等数字建筑领域的科技亲密接触。“机器狗、无人飞行器分别在地面和空中拍摄的工地作业现场画面此时已实时回传给了云端平台，而原本需要在艰苦环境下巡检的工人，可以通过后台检视、分析回传的数据。这充满科技感的一幕，已经在北京的诸多智慧工地上成为现实。”建筑信息化企业广联达相关负责人介绍。

据了解，本届服贸会上，广联达九大核心业务的数字化成果集中亮相，包括数字施工、数字造价、数字设计、数字金融、数字供应链、数字政府等全线业务，展区互动性体验感十足，将拉近数字建筑与人们生活的距离。

用手机就能拍摄出8K超高清影像，一拍即是大片；全球首创的无水再生纸系统让人们能够在办公室就能轻松实现纸张“循环”使用；打造“平行时空”的数字孪生城市为现代化城市治理方式带来创新性变革，让在物理世界不可能完成的工作，在数字世界添上了丰富的“想象空间”……一个个充满未来感的场景，勾勒出美好生活新图景，也在悄悄告诉我们，数字未来已来。

(责编：刘佳、吕骞)