龙光集团上半年实现营业收入351.7亿元 同比增长13.3%
2021年09月06日16:50 | 来源：人民网
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8月26日，龙光集团（以下简称龙光）公布2021年中期业绩。上半年，公司实现营业收入约人民币351.7亿元，同比增长13.3%；归母核心利润约人民币55.8亿元，同比增长4.6%；归母利润率17.6%，核心利润率16.7%，盈利能力保持稳定。
公司董事会建议，派现金中期股息每股49港仙，派息额占归母核心利润约40%。以2021年8月26日收盘价计算，龙光中期股息年化收益率11%。
龙光相关负责人表示，自上市以来，龙光派息优厚。2021年8月23日，龙光被纳入恒生沪深港高股息率指数首批成份股。截至2021年中期，龙光每股派息累计4.1港元。
(责编：曹淼、李源)
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