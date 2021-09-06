人民网北京9月6日电 （记者王连香）日前，2021中国汽车产业发展国际论坛在天津召开。会上，工业和信息化部副部长辛国斌表示，1-8月份我国汽车产业继续平稳向好。初步统计，今年1-8月份汽车产销有望突破1600万辆，同比增长10%左右。1-7月份整车出口100万辆，同比增长124%。

辛国斌介绍，我国汽车产业平稳向好亮点纷呈。一是产销稳定增长，今年1-8月汽车产销有望突破1600万辆，同比增长10%左右；二是新能源和智能网联汽车保持快速发展，今年1-8月新能源汽车产销预计超过170万辆，同比增长两倍，市场渗透率超过10%，L2级智能网联市场占比达到20%；三是技术创新取得新进展，快充技术实现充电5分钟，续航增加200公里，钠离子电池超过每公斤160瓦时，并取得产业化突破。

同时，辛国斌还指出，行业发展所面临的困难和挑战也不少。首先是中国品牌汽车大而不优的问题仍然突出，企业数量较多，资源投入分散，尤其是改装车量大面广，管理改革还不到位，部分地方和产业产能利用率较低，产业链仍存在基础器件、基础材料等短板弱项，新能源汽车整车成本依然偏高，安全可靠性、使用便利性有待进一步提升，动力电池回收利用渠道还不够通畅等都需要持续加以推动解决。

其次，国家碳达峰、碳中和目标是对汽车产业发展提出的新要求，将会带来广泛而深刻的产业系统性变革。新能源汽车产业规模持续扩大，还面临锂、钴、镍矿等关键材料上涨压力。

最后，网络安全数据安全问题凸显。汽车智能化、网联化发展，在技术进步的同时，可能产生未经授权的个人信息和重要数据采集利用等数据安全问题。

辛国斌表示，一定要抢抓机遇，努力开创汽车产业发展新局面。工信部将进一步深入新能源汽车产业发展规划，与相关部门统筹综合施策，起到新成效，见到新实效。

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