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聂海胜成首位在轨100天的中国航天员

2021年09月06日17:08 | 来源：人民网
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神舟十二号航天员聂海胜。中国载人航天工程办公室供图

人民网北京9月6日电 （赵竹青）今天，中国航天员再次刷新纪录：航天员聂海胜成首位在轨100天的中国航天员。相关话题登上微博热搜。截至17时，话题阅读量已超过6000万 。

记者了解到，聂海胜曾先后于2005年10月12日至16日执行神舟六号载人飞行任务，2013年6月11日至26日执行神舟十号载人飞行任务，被授予“英雄航天员”称号。2021年6月17日至今，聂海胜正在执行神舟十二号载人飞行任务。

网友纷纷点赞留言，表达祝贺与敬意：“太了不起了！”“致敬航天英雄！”“恭喜！愿更多中国航天员刷新纪录、书写传奇！”

有网友留言说：“很荣幸，同为中国人。”

有网友感叹中国航天的飞速进步，并留言“致敬所有背后默默付出的航天人”。

(责编：赵竹青、吕骞)

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