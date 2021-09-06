二季度支付体系运行总体情况：非现金支付业务量快速增长
人民网北京9月6日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，今日发布的2021年第二季度支付体系运行总体情况显示，第二季度银行账户数量基本稳定，非现金支付业务量快速增长，支付系统业务金额稳步增长，全国支付体系运行总体平稳。
数据显示，银行账户数量小幅增长。截至二季度末，全国共开立银行账户131.19亿户，环比增长2.05%，增速较上季度末下降0.5个百分点。
银行卡数量基本平稳。截至二季度末，全国银行卡 91.1亿张，环比增长0.89%。其中，借记卡83.2亿张，环比增长0.91%；信用卡和借贷合一卡7.9亿张，环比增长0.73%。人均4持有银行卡6.45张，其中，人均持有信用卡和借贷合一卡0.56张。
银行卡交易量稳步上升，二季度，全国共发生银行卡交易1013.17亿笔，金额240.25万亿元，同比分别增长24.38%和9.66%。其中，存现业务12.38亿笔，金额9.41万亿元；取现业务17.88亿笔，金额8.71万亿元；转账业务433.04亿笔，金额188.97万亿元；消费业务549.87亿笔，金额33.16万亿元。银行卡渗透率为49.14%，较上季度下降0.15个百分点。银行卡人均消费金额为2.35万元，同比增长15.39%；银行卡卡均消费金额为3639.51 元，同比增长10.58%；银行卡笔均消费金额为603元，同比下降10.23%。
移动支付业务量保持增长态势，二季度，银行共处理电子支付业务673.92亿笔，金额745.74万亿元。其中，网上支付业务251.9亿笔，金额605.19万亿元，同比分别增长16.42%和 11.8%；移动支付业务370.11亿笔，金额117.13万亿元，同比分别增长22.79%和10.32%；电话支付业务0.65亿笔，同比增长20.97%，金额2.74万亿元，同比下降12.27%。
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