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车路协同智能系统推动智能交通发展

2021年09月06日08:16 | 来源：中国网
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原标题：车路协同智能系统推动智能交通发展

9月2日，苏州市人民政府与中国电信集团有限公司在苏州市相城区签署产业数字化战略合作协议，“天翼交通科技有限公司”正式揭牌。据介绍，该公司由中国电信集团、中智行和苏州市相关国资平台合资设立，专注车路协同研发和运营。

天翼交通科技有限公司定位于车路协同技术研发及运营,旨在构建“深度感知、可靠通信、智慧决策、高效运营”的国家级智能车路协同系统,打造中国引领的、自主知识产权的车路协同规模化验证与应用。它是一家以市场化方式运作,兼顾技术优势和资源优势的合资公司。公司将以苏州为起点,逐步向全国推广。

中智行董事长王劲向与会嘉宾展示了由中国电信和中智行已在苏州联合打造的全连续、无间断、高度协同的高级别智能化道路。这条智能道路具备“开车”的能力:路端系统负责整体指挥,车端系统负责执行和配合,共同完成高级别的无人驾驶。

为确保准确体现“路开车”,演示现场的工程师特意将智能车上的所有传感器遮住,让智能道路主导操控。王劲现场演示了数字化封路、多车协作掉头、盲区出车让行和盲区行人避让四个车路协同典型场景。

王劲表示,车路协同的优点可总结为:多、快、好、省。即规模化部署；比单车智能早三五年真正落地；更安全、更高效、反应快;更经济，可节省约1/3的总建造成本。

(责编：赵超、陈键)

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