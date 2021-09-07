本报记者 陆娅楠

8月31日，X8015次中欧班列（武汉）装载汽车零配件、电子产品、日用百货以及防疫物资在吴家山站鸣笛始发，今年开行的第10000列中欧班列驶向德国杜伊斯堡。

“中欧班列开行保持强劲增长态势。”中国国家铁路集团有限公司货运部负责人介绍，中欧班列自2020年5月起连续16个月单月开行千列以上，自2021年5月起连续4个月单月开行超1300列，为保障国际产业链供应链稳定、促进国内国际双循环作出了积极贡献。

数据显示，今年前8月，中欧班列累计开行10030列，发送集装箱96.4万标箱，同比分别增长32%、40%，往返综合重箱率达97.9%，较去年提前2个月实现年度开行过万列。

——提早实现年度开行过万列的背后，是管理优化、效率提高，口岸通过能力大幅提升。

“我们不断优化作业流程，压缩班列换装时间，提高作业效率，抓好‘数字化口岸’系统应用，今年以来阿拉山口口岸进出境的中欧班列突破4000列。”中国铁路阿拉山口站货装车间副主任高强说。

今年以来，阿拉山口、霍尔果斯、满洲里等口岸站实施扩能改造项目，有效提升了中欧班列进出境通道能力。1至8月，西、中、东通道开行中欧班列同比分别增长37%、15%、35%。铁路部门还积极配合口岸监管部门，落实便利化通关举措，提高通关能力和作业效率，有效压缩了运输时间。

——提早实现年度开行过万列的背后，是产品优质、品质提升，援企稳链服务扎实推进。

“能否按时将产品交付到客户手中，对我们来说非常重要。”隆基绿能科技股份有限公司物流高级经理王博算了笔账，铁路部门为企业量身定制的光伏产品专列，较以往运输方式不仅运输时间缩短了一半，还节约了不少仓储成本，“中欧班列大幅减小了疫情对企业经营的影响，已成为我们交付欧洲客户的常态化物流方式。”

今年以来，加强与外贸企业对接，动态掌握物流需求，各地铁路部门纷纷精准制定运输方案。

在河南，首趟意大利米兰至河南郑州中欧班列顺利抵达圃田车站，郑州始发中欧班列境外目的站点增至10个；在福建，首趟“大红袍号”中欧班列从武夷山陆地港驶往俄罗斯莫斯科，促进“万里茶道”融入“一带一路”；在山西，直达法国巴黎、直达土耳其梅尔辛的中欧班列首次开行，货物品类覆盖金属制品、农产品、机电设备等几十类……

目前，中欧班列已铺画73条运行线路，通达欧洲23个国家的170多个城市，运输货品达5万余种，实现境内外生产协同联动，降低了企业物流成本，为“一带一路”沿线国家和地区经济社会发展提供了运输支撑。

——提早实现年度开行过万列的背后，是重点保障、应运尽运，在国际抗疫合作中彰显大国担当。

“对于抗疫物资，中欧班列做到了快装快运、应运尽运。”中国铁路南昌局集团有限公司货运部副主任刘颖斌介绍，今年以来，南昌铁路部门累计通过中欧班列向德国、波兰、俄罗斯、匈牙利、乌兹别克斯坦等国运输314个40尺柜的手套、口罩、防护服等医疗物资。

中国国家铁路集团有限公司货运部负责人表示，国铁集团将国际合作防疫物资运输纳入中欧班列重点保障范围，实行优先承运、优先装车、优先挂运。疫情防控期间，中欧班列已累计向欧洲国家运送防疫物资1280万件、9.9万吨，为国际抗疫合作作出了积极贡献。“随着我国经济持续稳定恢复、稳中向好，中欧班列运输需求将保持高位运行。”该负责人表示，铁路部门将加强中欧班列运输组织，优化班列开行方案，完善境外通道布局，加快信息集成平台建设，持续推动中欧班列高质量发展。

《 人民日报 》（ 2021年09月07日 01 版）

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