本报记者 韩春瑶 窦瀚洋 白之羽

上图：奥克斯空调智能化生产车间里，工作人员在检查产品质量。

宁波鄞州区委宣传部供图

下图：金田铜业“5G+工业互联网”工厂一角。

王 鹏摄（人民视觉）

习近平总书记指出，世界正进入数字经济快速发展的时期，5G、人工智能、智慧城市等新技术、新业态、新平台蓬勃兴起，深刻影响全球科技创新、产业结构调整、经济社会发展。近年来，中国积极推进数字产业化、产业数字化，推动数字技术同经济社会发展深度融合。

2018年以来，浙江以“数字产业化、产业数字化”为主线，全面实施数字经济“一号工程”。越来越多的制造业企业，借力先进设备、大数据和云计算等，发力智能制造，在提质增效、高质量发展上蹚出了一条新路。

日前，记者探访浙江宁波、绍兴和杭州，近距离观察当地智能制造的发展活力和实践探索。今天起，本版推出系列报道“经济聚焦·解码智能制造”，敬请关注。

——编 者

产品质量要求更高、用工成本压力更大、市场竞争不断加强，对于处于充分竞争行业的制造业企业来说，推动提质增效是一项紧迫的命题。

在浙江宁波，当地持续推动产业数字化、网络化、智能化转型提升和拓展延伸，为制造业企业转型升级提供了支撑。数据显示，2020年，宁波全市工业投资增速和技改投资增速比2018年分别提升10.3和12.1个百分点。其中，以大型制造业企业为代表，宁波智能制造正朝着单点突破、龙头带动的方向加速前进。

改造效果——

优化了生产流程，降本提质增效

在奥克斯家电生产基地的塑胶二车间里，工人寥寥无几。塑料颗粒顺着集中供料系统管道进入注塑机，注塑机通过模具，完成注塑、保压、冷却、开模、顶出、取件等步骤，随后自动传送至烫印机完成烫印。从塑料颗粒变为外壳，生产过程不到两分钟。

智能制造优化了企业生产流程，实现了提质增效，也在节能降耗、绿色发展方面产生了积极影响。

走进宁波金田铜业（集团）股份有限公司的园区，一派绿意扑面而来，树木苍翠挺拔、郁郁葱葱，仿佛置身于一个生态园林。很难想象，作为一家铜加工企业，金田铜业的生产车间也坐落在这片绿色园区中。

这里是花园工厂，也是智能工厂。在逐步实现机器换人和广泛开展信息化的基础上，2017年9月，金田铜业启动了智能制造整体规划。现在，铜管工厂已实现大部分生产数据的打通，在车间生产管控中心，生产数据、订单进程等信息在大屏幕上一目了然。2020年底，企业的精密铜带5G生产车间也正式投产。截至目前，企业已试点开展了基于5G通信技术的设备数据采集、仪表环境监测、远程运维等多个应用场景。

金田铜业集团总监潘晋介绍，通过智能改造，企业精细化管理的水平不断提高。他举例说：“通过对客户需求、工艺成本、设备用电等数据进行综合分析，优化生产排产及工艺执行，科学指导峰谷电的作业时段，综合效益相比之前增加了30%以上。”

来自官方的数据印证了智能改造带来的变化：截至2020年底，宁波累计建设市级以上数字化车间/智能工厂突破100个，已竣工的65个项目推动企业生产效率平均提高58.2%，运营成效平均降低21.4%，单位产值能耗平均降低16.1%。

改造动机——

大型企业更注重产品品质提升，越早改越主动

从结果来看，智能改造取得的效果普遍令人欣喜。而谈及改造的动机及自身的发力点，大企业的思路也颇为一致。

“对于我们来说，智能制造最重要的是解决产品一致性的问题。”奥克斯家电集团总裁黄小伟解释说，家电制造较早实现了机械化甚至自动化生产，属于标准化程度较高的行业。但由于单件产品价值较高，质量控制方面的任何一点提升，都会给企业带来较大回报。

作为铜加工企业，金田铜业同样把加强品控能力作为智能改造的重要目标。在铜管加工车间，随着转轮的快速旋转，一卷卷铜管被生产出来。不过，偶尔会见到某一截铜管上被喷上了黑漆。“产品生产过程中难免会有瑕疵，在满足客户要求的前提下，对瑕疵部分进行标记，可以方便下游环节加工生产。”潘晋告诉记者，通过上线智能检测设备，在减少人工检测强度的同时，也使得漏检率和误检率大幅降低。

在一些劳动密集型的纺织企业，智能改造对控制人力成本方面也产生了积极影响。

无论是希望提质增效，还是节能降耗，采访中记者了解到，大企业对智能改造的意愿极为强烈，且优势较为明显。

“越早推动智能改造，就越能把握市场主动，这是大企业的战略高度决定的。也正是因为这个原因，我们愿意接受更长的回报周期。”黄小伟介绍，2015年以来，奥克斯先后投入30多亿元进行智能化改造，企业的自动化率已经达到77%。

此外，改造目标明确也是大企业的一项优势。宁波旭升汽车技术股份有限公司信息总监罗燚举例说，“在汽车零部件生产过程中，我们发现依靠原有的生产系统无法远程掌握生产现场的具体情况，所以需要通过智能改造，不到现场就能时刻感知生产过程中的波动，从而降低风险、提高效率。”

改造过程——

专业人才短缺，工人的操作习惯改变也需要时间

由于大企业产线繁多、流程复杂，智能改造需要多个岗位甚至多个生产环节的有效匹配衔接。但从实际情况来看，在智能改造完成后的一段时间内，磨合不可避免。

2018年4月，雅戈尔在一条上衣生产线开始试运行智能系统，通过吊挂线自动运输每道工序的服装半成品，串起整个生产流程。“刚运行就出现了问题。”雅戈尔服装制造智能制造研究院院长徐士利说，“试运行的前几个月频繁发生吊挂线急停故障，最长的一次停机两三天，耽误了不少生产进度。”

为什么会停机？企业的技术部门与系统服务商反复沟通，用时许久才找到问题的症结：原来生产环节没有产生足够的数据供智能系统分析研判、优化生产；员工对新系统也不够熟悉，不会人工干预，这才导致吊挂线“罢工”的故障。徐士利说：“经过不断调试和升级，这一问题到当年年底才彻底解决。”

除了这种“能力不足”带来的问题，“工人的操作习惯也很难改变。”黄小伟回忆，“企业刚上线智能设备时，某些流水线需要工人对零部件进行扫码录入数据，不少人一开始难以习惯这种操作方式，经过一年多的磨合才完全适应。”

雅戈尔遇到的情况并不鲜见，这也是大型制造业企业在智能改造中面对的一个共性问题——智能制造工程技术人员短缺。“既懂技术又懂行业的人太少了。”罗燚一语道出了企业的痛点。

“信息技术人员要做业务人员的翻译者，将工艺、质量、监测等操作经验转化为数据信息。”潘晋解释说，可在实际的智能化改造过程中，信息技术人员可能不了解业务，业务人员又可能不懂信息技术，两者之间存在一道屏障。

采访中，多家企业表示，智能制造工程技术人员短缺，一方面与人才的市场供应量不足有关，另一方面则受信息技术人才的就业倾向影响。宁波市经信局产业数字化处副处长李娜通过对企业走访发现：“工厂一线对年轻人吸引力不够，信息技术人才更倾向于到大城市的互联网企业工作，而且本地高校院所的专业设置跟企业的实际需求有差距，企业吸引和培养人才还需要付出更多努力。”

改造期待——

发挥龙头作用，带动中小企业改造

对于大型制造业企业来说，下一步，智能改造的重点是什么？

“新冠肺炎疫情发生后，智能制造为不少制造业企业复工复产提供了有利条件，也让他们在市场竞争中取得了一定先机。”作为一家专门提供智能制造改造服务的解决方案供应商，宁波市智能制造技术研究院副院长肖勇表示，下一步，应该从生产“无人化”的概念中适度跳出，深度发掘智能制造的价值。

谈及对智能制造的未来期待，“数据”成为多家企业的关键词。智能制造给企业积累了海量的采购、生产、物流、销售等环节的数据，如何充分利用这些资源，更好地促进企业发展？

浙江大学经济学院教授宋华盛表示，“智能制造需要企业对大数据进行采集、分析及应用，围绕产品全生命周期，推动企业内部数据与用户行为数据的融合。”

“数据的作用是辅助决策。智能制造不是要完全取代人，而是把人的作用降低，把经验化生产转化为数据化决策。”昌智科技集团股份有限公司技术副总裁冯浩然表示，比如通过数据来研究工艺和成本、工艺和质量的关系，从而进一步优化生产流程。

那么，对于智能制造水平相对较高的大型制造业企业来说，要如何发挥龙头带动作用，带动中小企业智能化改造、助力供应链产业链提档升级？

2020年，宁波市印发《宁波市制造业企业智能化技术大改造行动计划（2020—2022）》，提出要鼓励基础条件好、创新能力强、智能化水平高的优势骨干企业，开展5G、人工智能、区块链等新技术与智能制造融合集成创新，培育一批示范效应明显的智能制造标杆企业。支持龙头企业围绕上下游产业链生态圈数字化、网络化、智能化需求，构建产业链协同创新工业互联网平台。

“产业链竞争在全球竞争中作用愈发突出，而大企业则是产业链的关键。”宋华盛认为，大企业要发挥主体作用，以产业集群和产业生态的形式推进智能改造，提升整个产业链的智能制造水平。“以大企业为节点向上下游辐射，将各个环节的堵点打通，将是未来一段时间智能改造的重要内容。”

《 人民日报 》（ 2021年09月07日 11 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)