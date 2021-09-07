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中国节能环保集团有限公司——

扎实推进改革 确保落地见效（国企改革三年行动）

本报记者  刘志强
2021年09月07日05:25 | 来源：人民网－人民日报
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　　今年3月，中国节能环保集团有限公司全面启动总部机构编制优化调整及岗位公开竞聘，涉及7个总部部门副主任岗位和43个处室负责人岗位。原处室负责人“全体起立”、参加竞聘，竞聘对象覆盖全系统员工，这次集团历史上力度最大的一次公开竞聘，是中国节能扎实推进改革的一个缩影。

　　健全工资总额决定机制。2021年是中国节能实行工资总额备案制管理的第一个完整年度。中国节能不断健全“效益联动、效率调节、水平调控”的工资总额决定机制，建立以用工总量管控为基础，季度调控预警、全年统筹的工资总额过程管控体系。比如，以财务快报为数据基础，提示预警工资增长与经济效益严重不匹配的二级子公司，严控人工成本不合理增长。

　　全力推进董事会建设。中国节能持续推进董事会职权试点改革工作，充分发挥董事会在集团改革发展中“定战略、作决策、防风险”的重要作用，落实中长期发展战略权、经理层契约化管理、工资分配管理权和重大财务管理权。全面梳理集团所属三级及以下层级企业董事会建设情况，力争“应建尽建”。

　　全面推行经理层任期制契约化管理。26家二级子公司均已制定全级次企业推行经理层成员任期制契约化工作实施方案，正在按照计划推进实施。同时，建立管理人员退出机制，强化经营业绩考核结果在岗位聘任和解聘环节的应用，推动落实“管理人员能上能下”。

　　推进国有经济布局优化和结构调整。加快清退低效无效资产，逐步优化主业结构、资源配置。今年以来，节能与清洁供能、生态环保、生命健康、绿色建筑、绿色新材料、绿色工程服务和战略支持等主业板块均实现盈利，市场增长势头强劲。1至6月，中国节能绿色电力装机容量1320万千瓦，同比增长2.92%；处理固体废弃物966.43万吨，同比增长47.93%，固废日处理能力达到10.24万吨，继续位居行业第一阵营；制水及处理污水15.34亿吨，同比增长85.2%。

　　改革激发了企业活力，也带来了更好的业绩。上半年，中国节能营业收入同比增长31%，利润总额同比增长41%，净利润完成年度考核目标的89%。中国节能环保集团有限公司党委书记、董事长宋鑫表示，下一步将落实好国企改革三年行动部署，确保年底前完成全部改革任务的70%以上，同时，建立考核评估工作机制，确保改革落地见效，为企业实现高质量发展保驾护航。


　　《 人民日报 》（ 2021年09月07日 11 版）
(责编：郝江震、曹昆)

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