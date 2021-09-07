二季度
移动支付业务量持续增长
2021年09月07日05:25 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京9月6日电 （记者吴秋余）中国人民银行发布的数据显示，今年第二季度，全国支付体系运行总体平稳，银行账户数量基本稳定，非现金支付业务量快速增长，支付系统业务金额稳步增长。二季度，全国支付系统共处理支付业务2250.54亿笔，金额2303.32万亿元，同比分别增长31.12%和11.60%。
二季度，移动支付业务量保持增长态势，银行共处理电子支付业务673.92亿笔，金额745.74万亿元。其中，网上支付业务251.90亿笔，金额605.19万亿元，同比分别增长16.42%和11.80%；移动支付业务370.11亿笔，金额117.13万亿元，同比分别增长22.79%和10.32%。
《 人民日报 》（ 2021年09月07日 11 版）
(责编：郝江震、曹昆)
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