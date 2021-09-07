本报记者 李 婕

9月3日，北京证券交易所有限责任公司注册成立；9月5日起，北京证券交易所上市、交易和会员管理三大基本业务规则向市场公开征求意见……自宣布设立北京证券交易所以来，各项规则出台制定及系统准备工作密集展开。作为服务中小企业创新发展的专业化平台，北交所为中小企业上市带来利好，也将推动完善中国特色多层次资本市场体系。

以新三板精选层为基础组建

据中国证监会消息，北京证券交易所以新三板精选层为基础组建。

新三板是资本市场服务中小企业的重要探索，自2013年正式运营以来，逐步建立了“基础层、创新层、精选层”层层递进的市场结构，可以为不同阶段、不同类型的中小企业提供全口径服务。

“其中，精选层经过一年来的实践，已经初步具备了服务中小企业的公开市场功能。”在中国证监会日前召开的新闻发布会上，有关负责人介绍，精选层2020年7月27日开市以来，公开发行、连续竞价等各项市场化的制度安排初步经受住了市场检验，融资和交易功能有效发挥，定价和成交效率明显提升，吸引了一批“小而美”的优质中小企业，平均市盈率超过33倍，平均市值超过25亿元，市场表现良好，具备了变更设立为北京证券交易所的制度基础、企业基础和市场基础。

本次组建北京证券交易所，将精选层现有挂牌公司全部转为北京证券交易所上市公司，新增上市公司由符合条件的创新层挂牌公司产生。新三板基础层、创新层仍作为依据《证券法》设立的全国性证券交易场所，创新层、基础层挂牌公司仍为非上市公众公司，同时持续完善市场服务功能。

探索契合中小企业的制度安排

建设一个为创新型中小企业量身打造的交易所，北交所相关基础制度安排备受关注。

据介绍，北京证券交易所将整体平移精选层各项基础制度，探索建立适合创新型中小企业特点的发行上市制度和信息披露制度安排。

融资准入方面。突出创新型中小企业经营特点，总体平移精选层发行条件以及有关盈利能力、成长性、市场认可度、研发能力等方面的上市条件，提升包容性和精准性。完善公开发行、定向发行融资机制，丰富市场融资工具，提供直接定价、询价、竞价等多种定价方式，进一步贴合中小企业多元化需求。

交易制度方面。坚持精选层较为灵活的交易制度，实行连续竞价交易，新股上市首日不设涨跌幅限制，自次日起涨跌幅限制为30%，增加市场弹性。坚持合适的投资者适当性管理制度，促进买卖力量均衡，防范市场投机炒作。

此外，在持续监管方面，严格遵循上市公司监管法律框架；退出安排方面，维持“有进有出”“能进能出”的市场生态，构建多元化的退市指标体系；市场联接方面，坚持转板机制，培育成熟的北京证券交易所上市公司可以选择到沪深交易所继续发展。

促进形成多层次资本市场体系

北京证券交易所与沪深交易所的关系如何把握？中国证监会明确，处理好与沪深交易所错位发展和互联互通的关系，促进形成各有侧重、相互补充的中国特色多层次资本市场体系。

据了解，北京证券交易所将以中小企业能够以合理价格取得融资、买卖双方的正常交易需求能够得到满足为目标，不断提升市场功能、完善市场生态，实现持续健康发展。

在市场功能上，北京证券交易所聚焦创新型中小企业，服务对象“更早、更小、更新”，通过构建新三板基础层、创新层到北京证券交易所层层递进的市场结构，不断扩大资本市场覆盖面，提高直接融资比重；在制度安排上，北京证券交易所着力构建契合中小企业特点的基础制度，坚持上市公司从符合条件的创新层企业中产生；在市场运行上，北京证券交易所坚持以合格投资者为主，投资者结构和风险偏好与沪深交易所有较大差异，与创新型中小企业的风险特征相匹配，将形成长期投资、理性投资的投资文化，预计整体市场运行相对平稳。

“北京证券交易所主要服务创新型中小企业，构建适合中小企业特点的差异化制度安排，在融资额、交易量和估值水平方面，预计将呈现与沪深交易所不同的特点。”中国证监会有关负责人说。

(责编：岳弘彬、郝江震)