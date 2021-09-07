刘艳

原标题：2021世界5G大会：拓宽全球科技合作之路

作为北京市疫情防控常态化后举办的第一个国际性大型展示活动，本月初闭幕的2021世界5G大会在解锁进一步促进我国5G应用繁荣之道的同时，更为破解全球科技发展困境，寻求全球科技合作释放出积极信号。

外交部发言人汪文斌近日在例行记者会上介绍2021世界5G大会相关情况时指出，作为全球5G领域的国际盛会，世界5G大会自2019年至今已经举办三届，成为推动全球产业发展和应用场景创新的重要交流平台。

2021世界5G大会由北京市人民政府、国家发展和改革委员会、科学技术部、工业和信息化部共同主办，吸引了包括45位外籍专家及多国驻华外交使节在内的20余个国家和地区的300多位重要嘉宾出席发表演讲，集中展示了诸多5G加持的前沿科技和全产业链的创新应用成果。

科学技术部副部长李萌在2021世界5G大会“全球5G科技合作论坛”致辞中强调，我们始终坚信科技开放合作是大趋势，中国将始终重视在全球视野下开展科技创新，积极推进全球创新网络的建设。

工业和信息化部总工程师韩夏透露，目前我国5G应用创新案例过万，已在工业、医疗、教育、交通等多行业、多领域发挥赋能作用。

“科技全球化的时代正在到来。”在清华大学公共管理学院院长江小涓看来，从严格意义上来说，科学研究的全球化、创新开发的全球化、设计服务的全球化、科研培训体系的全球化，在5G之前都只是局部问题。

新加坡亚洲区块链产业研究院院长JetChen（陈柏珲）表示，每次重大的科技发展都令全球经济向前一大步，也使全球的科技更加一体化。疫情之后的世界更需要科技发展和科技合作。

如世界工程组织联合会主席、俄罗斯宇航科学院外籍院士龚克所言，第五代移动通信是全球合作的成果，但这个成果能否真正在全球开花结果，让全世界人民受益于数字化转型，是我们今天面临的挑战。

2021世界5G大会“行业应用创新论坛”公布的5G十大应用案例，均来自我国5G行业应用第一线。

联合国经社部数字政府司司长朱巨望希望中国企业积极参与全球5G网络建设和应用推广，与各国包括发展中国家，共同分享5G发展成果。

谈及合作与分享，国家发展改革委员会副主任林念修表示，移动通信技术发展到第五代，标准逐步统一，技术日益开放，产业日趋融合。国家发展改革委积极支持各国企业加强5G技术和产业的交流合作，并为各国企业来华投资兴业创造更好的营商环境，提供更多便利条件。

华为公司高级副总裁、数字转型首席战略官车海平表示，5G时代，数字化转型不是单个企业的事，也不仅是某个行业的事，全球化的协同繁荣发展才是5G的价值所在。

如高通公司（Qualcomm）技术许可业务及全球事务总裁AlexRogers（亚历克斯·罗杰士）所强调的，5G的成功部署验证了全球统一标准的重要性，割裂的标准不仅将抬高运营商和消费者的成本，更使全球市场拓展变得极为复杂。

汪文斌强调，中国在5G发展领域始终坚持融合共创、协同创新和开放共赢。中方欢迎各国企业参与中国5G建设。我们也希望各方共同抵制泛化国家安全概念、干扰和破坏5G国际合作的行为，推动5G国际合作健康发展，更好造福人类。

(责编：赵超、陈键)