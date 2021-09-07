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智能绿色低碳 多项建筑“黑科技”亮相服贸会

矫 阳
2021年09月07日07:59 | 来源：科技日报
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原标题：智能绿色低碳 多项建筑“黑科技”亮相服贸会

　　正在举行的2021年中国国际服务贸易交易会上，多个建筑“黑科技”集中亮相。9月6日，在总面积超1000平方米的中国建筑展区，科技日报记者看到，一个个充满科技感的智能硬件体验区，通过大屏、沙盘、实体模型和智能装备，为观众带来一场身临其境的智慧建造、绿色建造和低碳体验之旅。

　　科技感十足的钢结构全生命周期数字信息化智慧平台，时时演示着3D可视化功能界面。

　　“每个构件从制作、运输及安装过程，都可以在这一平台上实现全过程数字化、信息化管理。”中建二局安装公司总工程师张智勇说，这在即将开园的北京环球度假区建设中得以广泛应用。

　　“为建造北京环球度假区最大的假山，项目利用计算机模拟控制和模块化施工，把3D模型导入软件，系统自动生成钢结构模型图。全自动机械设备根据图纸自动下料切割、人工焊接、单独编号后运往现场，通过智能模拟，优化出最佳模块化安装方案。”中建科工北方大区副总经理、总工程师陈华周说，一万根“量身定做”的钢构件安装，施工时间仅需原来的1/30。

　　一台外形酷似机械臂的“机器人”十分亮眼。这是一款预埋件焊接机器人，由中国建筑广西防城港核电二期项目团队研发，曾用于核反应堆建造。

　　“核反应堆建造过程中，预埋件达8万余个，焊接工作量巨大，且焊接型号不尽相同。应用这一机器人后，焊接工作即可快速展开。”中建二局副总工程师、技术中心主任胡立新说，相比人工焊接，施工人员仅需根据不同焊接型号调整机器人工作台，即可自动化作业，保证焊接质量的同时，工作效率提升3倍。

　　展区内，一幢由玻璃和钢结构“骨骼”搭建起的中建科工大厦模型吸引了观众的目光。

　　大厦外立面采用全玻璃幕墙结构，确保室内自然采光效果，并使用固定遮阳和遮阳卷帘，减少室内眩光；高效利用可再生能源，太阳能光伏发电量占建筑总用电量的1.51%；内部设置二氧化碳控制系统，对人员密集区域进行空气调节，保障室内空气质量；采用综合节能的外围护结构措施和高效的空调系统、照明系统等，建筑总能耗降低27.94%。

　　“通过采用多种先进技术，这幢大厦较传统建筑节能80％以上。”项目负责人张代卿说。

　　冰壶赛道展示、“水立方”模型、吉林北山四季越野滑雪场VR体验……冬奥主题的展区异常火爆。

　　展区内，不少游客戴着VR设备，正在互动体验滑雪运动。“这个VR体验，以吉林北山四季越野滑雪场为现场背景，利用多源信息融合技术，通过交互功能全真模拟，能身临其境体验冬奥运动员的滑雪训练，实现雪道滑雪的沉浸式体验。”中建八局技术工程师郭海岩说。

　　在滑雪场建设过程中，建设者将节能环保理念充分融入建筑设计。“室外雪道采用钢架架空结构，路面为草绿色沥青混凝土，柱身涂刷树纹图案，护栏种植绿色藤蔓植物，雪道半段设计涵洞路段，将线路与原有地势地貌有机结合，极大减少项目建设和使用所带来的能源消耗和环境破坏。”现场技术人员说。

(责编：赵超、陈键)

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