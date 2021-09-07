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长征系列火箭有望今年完成第400次发射

付毅飞
2021年09月07日08:05 | 来源：科技日报
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原标题：长征系列火箭有望今年完成第400次发射

　　2021年6月9日，神舟十二号载人飞船与长征二号F遥十二运载火箭组合体正在转运至发射区。 新华社发（汪江波摄）

　　中国航天科技集团副总经理邓红兵8月31日在京透露，从长征一号运载火箭成功发射至今，长征系列火箭已经完成386次发射，有望在今年完成第400次发射。

　　邓红兵在当日举行的第十三届珠海航展新闻发布会上介绍，2021年上半年，天问一号着陆火星、嫦娥五号月球取样返回、空间站建造全面展开，中国航天取得了一系列令人瞩目的重大科技成就。年底前，航天科技集团宇航发射任务仍然非常繁重，特别是载人航天方面，空间站建设继续推进，还有天舟三号和神舟十三号两次重要发射任务。截至目前，该集团今年已经完成29次宇航发射任务，全部取得成功。长征火箭实现前三个100次发射分别用了37年、7年多和4年多的时间。而第四个100次发射预计用时2年多完成。长征火箭将用更快的速度迈上新台阶。

　　邓红兵还介绍，今年航展上，近年来的航天重大成就都将与大家见面。航天科技集团将携约180项成果亮相珠海，相信能让大家一饱眼福。载人航天、火星探测、探月工程、北斗导航系统等国家重大工程任务将集体亮相；空间站组合体3D模型、嫦娥五号月球探测器等明星展品将首次与观众见面；天问一号火星探测器、北斗三号全球卫星导航系统星座、新一代载人飞船试验船返回舱计划现场展出；我国首创的数字月球平台系统将现场真实模拟月球探测任务。此外，新一代载人运载火箭、重型运载火箭等10型运载火箭模型，高分及遥感卫星，以及计划今年发射的中国首颗太阳探测卫星也将亮相航展。

(责编：赵超、陈键)

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