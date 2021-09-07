原标题：虚拟世界暗藏危机 警惕未成年人掉进手游“陷阱”

随着移动互联网的快速发展，手游已深刻影响未成年人的日常生活。《2020年全国未成年人互联网使用情况研究报告》显示，未成年网民玩手机游戏的比例已高达56.4%，部分未成年人严重沉迷于网络。

手游增加了未成年人新的社交途径，并不容易被家长发现，为一些未成年人犯罪提供了土壤。手游给未成年人带来两个不容忽视的影响：一是社交功能不设限引发的网恋、性侵；二是沉迷虚拟世界产生的“性格破坏”，这些问题都值得关注。

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8月28日，18岁北京小伙刘洋(化名)的考察期终于结束了，江苏省苏州市相城区人民检察院对他作出不起诉决定。

2020年12月23日，因涉嫌敲诈勒索罪，相城区人民检察院对刘洋作出附条件不起诉决定，但需8个月考察期。当时，他只有17岁，是一名高三学生。

随着移动互联网的快速发展，手游已深刻影响未成年人的日常生活。《2020年全国未成年人互联网使用情况研究报告》显示，未成年网民玩手机游戏的比例已高达56.4%，部分未成年人严重沉迷于网络。

苏州相城区人民检察院检察官张雨琦表示，手游增加了未成年人新的社交途径，并且不容易被家长发现，为一些未成年人犯罪提供了土壤。手游给未成年人带来两个不容忽视的影响：一是社交功能不设限引发的网恋、性侵；二是沉迷虚拟世界产生的“性格破坏”，这些问题都值得关注。

不设限的社交功能诱发一些未成年人误入歧途

2020年8月12日，18岁女孩小冰(化名)报警称，被17岁网恋对象刘洋敲诈勒索。6天后，刘洋到派出所投案，如实交代犯罪过程。

两人7月初在一款手游中相识，很快确定恋爱关系。没过多久，刘洋便提出互换裸照的想法。经不住刘洋的软磨硬泡，小冰便自拍了裸照发给对方。7月中旬，刚从学校毕业的小冰准备考证找工作。其间，刘洋数次提出见面。考虑到疫情及距离等现实问题，觉得网恋不靠谱的小冰提出分手。

短短十几天恋爱，对方说分手就分手，让刘洋觉得“没有男人的尊严”。想到手机里存的裸照，刘洋产生“报复”的想法。

“不做我女朋友就给我买个苹果耳机，否则我就把你的裸照发到网上。”一番威胁后，刘洋收到第一笔“封口费”——一副价值1749元的耳机。

实际上，他没有按照约定将照片删除。“我知道她怕照片被发出去，会给我转钱。”刘洋向警方交代。

2020年8月5日至8月12日，刘洋又以发布裸照为由威胁小冰，累计敲诈勒索6000余元。8月12日，刘洋再次提出“给我5000元”，却始终没有收到对方回复。小冰选择了报警。

“我知道错了，当时真的是鬼迷心窍。”到案后，刘洋对自己的行为表示后悔与愧疚。

苏州相城区人民检察院检察官从刘洋亲友邻居口中了解到，平日里刘洋是个乖巧懂事又孝顺的孩子，学习成绩名列前茅，考上了数一数二的高中。其家长知道刘洋的犯罪事实后，也很震惊。

2020年12月23日，考虑到刘洋是未成年人、学习成绩优秀，即将面临高考、家庭监管条件良好，且具有自愿认罪认罚、悔罪表现，根据相关规定，相城区人民检察院对刘洋作出附条件不起诉决定，并设置8个月的考察期。

张雨琦说，刘洋的父母以往对其管教较为严格，在现实生活中恋爱的可能性很低。“正因为刘洋的心智发展水平仍不充分，网游社交的蔓延快速且不加筛选地扩大了他的社交圈。在不良网络文化的影响下，他更容易产生犯罪意图甚至实施犯罪行为。”

手游世界暗藏陷阱

今年年初，苏州四年级学生小敏(化名)因喜欢手游中的一款道具皮肤，在游戏群里留言：“求游戏皮肤，什么条件都可以”……

25岁的陈荣(化名)没有正式工作，平时沉迷手游，看到小敏的留言后加对方好友。聊了几天之后，陈荣得知对方是一名还未满14周岁的女孩，于是趁机对小敏说：“你拍几段不穿衣服的视频，我就送你游戏皮肤。”

为了得到心心念念的游戏皮肤，小敏欣然答应。其间，陈荣还提出各种不堪要求。最后，小敏拍摄了两段视频发给陈荣，可他不但没有赠予游戏皮肤，反而以视频要挟，三番两次地提出过分要求，并且威胁恐吓。

小敏拒绝了对方的要求，陈荣就提出让小敏送另一款游戏皮肤给他，否则他就把视频发给他人。小敏因受不了骚扰，就删除了陈荣。陈荣将小敏的私密视频转发给他人，对小敏造成了巨大的身心伤害。最近，苏州工业园区人民检察院以涉嫌猥亵儿童罪对犯罪嫌疑人陈荣提起公诉。

沉迷于网络的未成年人，往往会“不管不顾”，做出种种出格举动。“近年来，因孩子玩游戏充值引发的报警非常多。”无锡惠山开发区派出所警官朱思东介绍，他们梳理发现，仅2020年，未成年人由于沉迷网络游戏、在监护人不知情的情况下进行游戏充值引发民事纠纷的报警记录就有7条。

今年1月，家住无锡惠山区的刘女士忽然接到一条银行短信，提示本月尚有账单未还清。一头雾水的她查询账单发现，自己近两个月的微信账户陆续向某游戏公司进行充值消费，累计2700余元。

刘女士登录游戏公司主页，发现有人以她的名义注册了游戏账号，第一反应是身份信息和微信账户被盗。

后来，她怀疑的目光落到儿子小郭身上。上小学五年级的小郭才10岁，最近两个月一到家就扔下书包抱着手机，有几次还趁她忙家务偷拿了她的手机。对花花绿绿的游戏界面，刘女士看不懂也不关心，顶多对儿子训斥几句。

刘女士询问后得知，小郭因好奇下载了一款手游，为了获取更高等级的装备，他开始往游戏里“氪金”。

根据游戏公司条款，未成年人玩家每月充值上限为400元。为绕开监管，小郭用刘女士的身份证开了游戏账户，关联母亲的微信号码，在游戏内用微信充值购买游戏币或装备礼包，再赠送游戏账号。

刘女士立即拨打官方客服电话，交涉未果，刘女士无奈报警，并向惠山区人民检察院的“惠佑未来”平台报告了这一情况。在检察官和警官的帮助下，他们提供详细证据，最终依法追回2700余元。

然而，家长维权退费之路不尽相同。朱思东介绍，惠山区另一位家长因未成年的儿子私自充值游戏1万多元，家长与游戏公司交涉多次，因未能完整提供微信交易、聊天记录等证据，最终没有退费。

为未成年人创造一个清朗健康的网络环境

至今，江苏南通的郁女士对让儿子接触手游仍深悔不已。2018年8月30日凌晨，她13岁的儿子坠楼身亡。

坠楼前，儿子沉迷一款热门手游。郁女士专门了解了这款游戏，无论是周围建筑、自然风貌，还是玩家使用的子弹、枪械、车辆，都是写实风格的画面处理。为了省时，游戏角色会时常翻窗从数层楼或山上跳下来。游戏中，这种行为并不会直接导致角色死亡。

悲剧的发生是家长压根儿想不到的。很多孩子在家长面前是性格内敛、孝顺懂事的乖孩子，在游戏中却是“霸道总裁”“仗义侠客”，他们在手游社交中呈现出了与现实世界完全不同的极端性格。“近年处理的案件中，像这样的未成年人有不少。”张雨琦说。

当下，网络监管力度不断加大，国家新闻出版署日前下发《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间。

无锡惠山区人民检察院检察官刘媛媛表示，青少年沉迷网游是一个社会问题，需要全社会齐心协力。家庭、学校也应负起监管责任，引导青少年养成健康的生活方式。

“要加强对青少年的法治宣传教育，引导未成年人在玩手游和网络社交的过程中，自觉养成良好的用网习惯。”张雨琦建议，游戏平台要通过技术手段加强功能优化，针对不同年龄段设置相应的游戏及社交限制；社交平台则要加强对未成年人传输信息的甄别，多方联动，坚持打击与保护相结合，为未成年人创造一个清朗健康的网络环境。

中青报·中青网记者 李超 通讯员 肖坤霞 唐晓宇 来源：中国青年报

(责编：赵竹青、陈键)