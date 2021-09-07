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数字服贸打开全球合作开放新格局

 钟超 张云
2021年09月07日08:12 | 来源：光明日报
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原标题：数字服贸打开全球合作开放新格局

瑞蚨祥工作人员在服贸会首钢园区的老字号专区展示手工盘扣。新华社记者 张玉薇摄

服贸会首钢园，国药集团中国生物携多款重磅产品亮相中国国际服务贸易交易会，全球首款获批临床试验的新冠肺炎特效药，全球首发抗新冠变异毒株的二代疫苗，备受瞩目。图为观众在国药集团中国生物展区参观。 贺路启摄/光明图片

人们在服贸会首钢园区参观。 新华社记者 徐钦摄　

　金秋北京，天高气爽，在这万物收获的时节，2021年中国国际服务贸易交易会也交出了一份硕果累累的答卷——在北京国家会议中心和首钢园双会场，约13万平方米展览展示、200余场论坛和会议及推介洽谈活动开展得如火如荼，各种新科技、新应用、新服务层出不穷、异彩纷呈，为疫情阴霾下的世界经济增添了一抹亮色。

　迎五洲客，计天下利，服贸会成功举办的背后，正是中国用开放合作的“金钥匙”，向世界传递出中国坚持互利共赢，共享服务贸易发展机遇，携手世界共创更美好未来的诚意和担当，以及共促世界经济复苏和增长的坚定信心和决心。

1.“金钥匙”搭建合作共赢平台

新冠肺炎疫情之下，国际贸易遭受显著冲击。值此经济全球化遭遇逆流、国际社会单边主义和保护主义甚嚣尘上、世界正经历大变局之时，中国再一次高规格举办服贸会，彰显了中国坚定开放合作的决心和信念，鼓舞更多国家共同团结合作、互利共赢，而不是开历史倒车。

“中国服务业开放发展为世界作出了重要贡献，2020年中国服务进出口6617亿美元。过去十年，中国累计从世界进口服务4万多亿美元，对世界服务进口增长贡献率达24%，预计每年为全球贸易伙伴增加约1900万个就业岗位。”商务部国际贸易谈判代表兼副部长俞建华在本届服贸会“服务贸易开放发展新趋势高峰论坛”上表示。

全球服务，互惠共享。服务贸易越来越呈现出巨大的潜力与魅力，也成为国家与国家、企业与企业之间合作共赢的平台。从完善服贸领域法律法规建设，到夯实服贸基础设施建设；从加快推动北京“两区”建设，到深化新三板改革、设立北京证券交易所……中国正以更加开放的姿态、更多务实的举措为服务贸易发展和世界经济复苏注入新的动能。

服贸会，是世界各国企业洽谈服务贸易、推动开放合作的广阔舞台。“今年北京市海淀区百度、美团、联想等企业在服贸会均搭建了线下展台。多家企业在服贸会上进行成果发布。截至目前，28个项目达成合作意向，其中投资类项目9个，成交类项目19个，意向签约金额超过15亿美元。”9月5日，在2021年服贸会海淀专场新闻发布会上，北京市海淀区商务局局长王澎介绍。

法治是最好的营商环境。第一届中国服务贸易法律论坛以“开放与发展：服务贸易全球化与北京国际仲裁中心建设”为主题，发布了《北京市关于改革优化法律服务业发展环境若干措施》和《中国国际服务贸易年度观察》（2021）。

“仲裁是当前国际交往中最重要的争议解决方式。通过在服贸会上举办法律论坛，可以使更多市场主体了解仲裁、进而选择仲裁作为争议解决方式，促进全球仲裁业界的广泛交流、搭建平台、增进互信，推进互鉴互通，共同维护全球经贸秩序。”北京仲裁委员会/北京国际仲裁中心仲裁员、北京市环中律师事务所主任王雪华表示。

2.“黑科技”绘制数字经济新图景

配送外卖的无人车、AI智能测肤仪、可穿戴的数字人民币钱包；电子面膜、悬浮背包、雨滴发电、VR看空间站对接……本届服贸会上各种黑科技产品令人大开眼界，打造了一场充满科技感和文化味儿的视听盛宴，为人们绘制了一幅酷炫的数字生活新图景。

“服贸会的数字云平台以价值最大化、成本最小化的方法，可以为公司打开产品推广、市场对接的‘最后一公里’。”北京叠加态技术有限公司首席科学家钟飞鹏表示。本届服贸会上，该公司以线上+线下的形式，展出全球首次研发成功的纳米闭孔绝热新材料，可以让冬季服装厚度下降80%，保暖效果提高5倍。

数字经济是全球未来的发展方向，也是服务贸易的潮流。“当前，服务贸易呈现出‘数字赋能’汇聚新动力、‘科技赋能’激活新引擎、‘规则赋能’拓展新空间的新趋势新特点，新兴服务不断涌现，数字经济全面提速。”俞建华表示。

在服务业创新发展的轨道上，大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链等数字技术发挥了重要作用。“互联网的广泛应用，推动数字产业化、产业数字化高度融合，电子商务已经成为推动经济社会发展、改变人们生产生活的重要驱动力量。”商务部副部长任鸿斌表示，2016—2020年，全国电子商务交易额从26.10万亿元增长到37.21万亿元，年均增长率达9.3%，全国网上零售额从5.16万亿元增长到11.76万亿元，年均增长率达到22.9%。

数字经济不仅助力传统产业“腾笼换鸟”“凤凰涅槃”，而且催生出一系列新业态新模式，为服务业创新发展提供了强大支撑。北京烹饪协会会长云程在2021北京餐饮品牌大会上指出：“当下餐饮业和数字化技术的深度融合发展迅猛，‘无接触配送’‘无接触餐厅’等数字化解决方案应运而生，数字技术在特殊时期展现出了强大的韧性。”

数字开启未来，服务促进发展。在全球经济仍处于脆弱复苏的背景下，数字经济已经成为实现经济复苏、推动可持续发展的关键之举，成为有效推动经济高质量发展的新动能和新引擎。

3.“不落幕”共促服务贸易新发展

在疫情持续影响的全球大变局之下，共促服务贸易新发展、共享服务贸易新红利已成为各方共同的心愿。作为全球客商寻找商机、各类企业展示实力的重要窗口，服贸会聚焦未来发展趋势，以线上线下相结合的方式，让这场举世瞩目的盛会永不谢幕、持续精彩。

随着北京2022年冬奥会进入倒计时，如何全方位助力“三亿人上冰雪”，服贸会首钢园区浓缩呈现了冰雪之趣。本届服贸会上，3座有关体育服务的展馆里人声鼎沸、热闹非凡。在“美丽延庆 冰雪夏都”展区，动感十足的冰雪赛道提醒着人们，一场“冬季之约”即将到来；在2021国际冬季运动（北京）博览会的T台上，模特们尽情展示着兼具科技感、时尚感、舒适性的最新滑雪装备。

“作为奥地利在中国的合资企业，我们希望把阿尔卑斯山滑雪场搬到城市里面，让更多人近距离接触滑雪这项运动。”上海市冰雪运动协会滑雪专项委员会委员、SNOW51运营负责人杨晏表示，除了在中国各大城市推广滑雪运动以外，SNOW51还计划在河北崇礼建立滑雪学院，培养更多优秀的滑雪教练员，助力冰雪运动的长足发展。

志合者，不以山海为远。本届服贸会不仅线下展出精彩纷呈，线上云平台也同步发力，为参展商铺就高质量发展的数字经济高速路。

通过优化PC、App、H5、小程序等数字平台，服贸会全面覆盖不同用户、不同场景下的线上参会和观展的需求，实现了常态化办展办会，让365天“不落幕”的服贸会成为现实。在这里，参展商不仅可以在线布展，打造3D展台，还能参与云会议、云洽谈、云签约；作为客商，只需要一部手机，就可以掌握全球优质服务资源和项目，感兴趣的话可以一键开启洽谈。据介绍，本届服贸会纯线上参展企业逾4000家，同比增长40%。线下参展的2400家企业中，也有六成入驻了线上平台。

“近十年来，全球服务贸易平均增速是货物贸易增速的两倍，在国际贸易中的占比和地位稳步提升。世界贸易组织预测，未来服务贸易占比还将继续提高，由当前的22%提升到2040年的33%左右。”在“服务贸易开放发展新趋势高峰论坛”上，国务院发展研究中心党组书记马建堂表示，应当看到服务贸易发展的巨大潜力。坚定信心，有信心就能迎来光明的前景。

(责编：赵超、陈键)

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