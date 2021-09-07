齐芳

原标题：地球大数据促进可持续发展目标监测和评估成果展开幕

可持续发展大数据国际研究中心成立大会暨2021年可持续发展大数据国际论坛6日召开，“地球大数据促进可持续发展目标监测和评估成果展”同时开展。

这一展览在北京国际会议中心举行，以“科技创新助力联合国2030年可持续发展议程”为主题，全面展示了地球大数据在促进可持续发展目标（SDGs）监测与评估方面的科技支撑作用。

此次展览包括SDGs专题研究案例、大数据促进SDG综合示范、SDGs监测与评估数据产品和可持续发展科学卫星1号等四部分内容，向社会大众展示了地球大数据在方法、模型、数据共享、决策支持和技术创新等方面的最新进展，呈现了地球大数据技术和方法对SDGs监测评估的应用价值和前景，从地球科学角度为推动SDGs实现作出了示范。中国科学院副院长张亚平表示，展览展示大数据在支撑SDGs实现方面的实践与应用潜力，为相关国家尤其是发展中国家落实2030年可持续发展议程提供中国方案和借鉴。

据介绍，此次展览是中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年系列国家活动之一，由中国科学院主办，可持续发展大数据国际研究中心、中国科学院空天信息创新研究院和地球大数据科学工程专项共同承办。

(责编：赵超、陈键)