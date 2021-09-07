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北京PM2.5来源：各类源绝对量“瘦身” 生活源占比跃升第二大源

2021年09月07日08:16 | 来源：新华网
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原标题：北京PM2.5来源：各类源绝对量“瘦身” 生活源占比跃升第二大源

　　新华社北京9月6日电（记者倪元锦）北京6日发布了第三轮PM2.5来源解析研究成果。在北京本地排放中，各类源绝对量实现“瘦身”，移动源占比（46%）仍最大，生活源占比（16%）跃升为第二大源，扬尘源占比显著下降，工业源占比略有下降。

　　北京市生态环境监测中心主任刘保献说，与上一次来源解析结果比较，北京本地排放中各类源绝对量实现“瘦身”。研究主要结论表明，现阶段北京市PM2.5主要来源中，本地排放近六成，其中移动源、生活源、扬尘源、工业源和燃煤源分担率分别为46%、16%、11%、10%和3%，农业及自然本底等其他源约占14%。

　　刘保献介绍，在北京本地排放中，移动源中，柴油车与汽油车占比较大；生活源中，溶剂使用和汽修等服务业贡献突出；扬尘源主要以道路扬尘和施工扬尘为主；工业源中石油化工、水泥建材等行业占比较大。

　　数据显示，PM2.5来源中区域传输与本地排放呈现“四六开”，分担率分别为42%和58%。区域传输以东南、西南传输通道为主。

　　相较上一次来源解析结果，区域传输对北京的影响增加近一成，且随着污染级别增大，区域传输分担率呈上升趋势，特别是重污染日（PM2.5日均浓度大于150微克/立方米）的区域传输平均占比超过六成。

　　刘保献介绍，重污染日的区域传输分担率达64%±8%，是全年平均传输水平的1.5倍，表明区域协同减排是下一阶段空气改善的关键。

　　据了解，本次“北京市现阶段大气PM2.5精细化来源解析”是2020年1月至2021年6月期间，在国家大气污染防治攻关联合中心和北京市政府支持下，由北京市生态环境局组织北京市生态环境监测中心、清华大学、北京大学、中科院大气物理所等高校和科研单位共同完成，为下一阶段空气质量持续改善提供科学支撑。

　　此前的2012年6月至2013年12月、2017年1月至2018年5月，北京市分别开展了首次、第二次大气PM2.5来源解析。

(责编：赵竹青、陈键)

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