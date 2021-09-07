钟超 崔兴毅

原标题：“科技+文化”：从服贸会看中国的文化自信

数字文物库、数字多宝阁、故宫名画记……在2021年中国国际服务贸易交易会上，许多观众在“数字故宫”的展台流连驻足。主办方利用新一代数字技术和高精度的三维数据展示故宫文物的细节和全貌，使观众能够在屏幕上真切地欣赏到故宫的国宝珍藏，《步辇图》中人物胸前的锦绣花纹都纤毫毕见，让观众体验到浓浓的科技感和文化味儿。

在服贸会上，引人关注的不仅有故宫的数字国宝，还有根据热播剧《觉醒年代》创制的文创产品、科技公司爱普生与敦煌合作演绎的《又见敦煌》以及媒体艺术《清明上河图》等等。传统文化与现代科技相得益彰，复古风与科技感完美融合，成为本届服贸会上的别样景致。

不仅如此，本届服贸会的文旅服务专题展上还专门设置了文化科技融合的现代园区。通过智慧化景区、VR博物馆、一体化智慧实验室、裸眼3D屏障技术、AR魔镜互动合影系统、牡丹4D动感模拟驾驶器、智慧屏、数字北京大屏等展示，汇聚文化科技融合前沿成果，精彩呈现文化科技融合现代园区，为观众搭建了一个集中欣赏文化科技的平台窗口。

文化IP的科技呈现，科技产品的文化表达，“科技+文化”的有机融合，是现代服务贸易的新趋势，也是年轻人喜闻乐见的新潮流。随着中国综合国力的提升，中国人对民族文化的认同感正迅速增强，中华文化重新绽放出夺目的光华。

中国既是一个服务贸易大国，又是一个科技大国，更是一个文化大国。近年来，从“蛟龙”潜海到“嫦娥”飞天，从“神舟”飞船到“玉兔”登月，再到“天问”“北斗”“墨子”“悟空”“鸿蒙”“鲲鹏”“麒麟”……我们对文化的自信和自尊，通过中国科技实力的全方位提升而展现出一种蓬勃而昂扬的势头，这正是我们加快建设文化强国与科技强国的底气。

纵观当今世界上的文化强国，往往也是科技强国。通过高新科技包装后的文化产品，成为一种象征现代文明的文化软实力。中国独立自主探索了一条走向繁荣富强的道路，开创了中国式现代化新道路和人类文明新形态，这既是中国坚定文化自信的结果，也是中国不断续写辉煌的根由。

“各美其美，美人之美，美美与共，天下大同。”服贸会不仅将中国的文化与科技展现给世界，还通过搭建这个文化交融、交汇、交流的良好平台，让世界各国的特色文化走进中国。我们相信，文化自信不是狭隘的唯我独尊，而是海纳百川基础上的交流互鉴。红红火火的服贸会，不正是展示了世界人民友好交往的美好心愿吗？

（本报记者 钟超 崔兴毅）

(责编：赵超、陈键)