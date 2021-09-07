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解码文化出口的“自贡样板”

2021年09月07日08:18 | 来源：中国网
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原标题：解码文化出口的“自贡样板”

　　自贡作为首批13家文化出口基地，在文化出口相关工作上取得了积极成效，依托文化产业实现老工业城市转型升级，有力带动了文化出口和文化产业提质升级。

　　自贡彩灯 点亮世界

　　自唐宋年间，四川自贡便有新年赏灯的习俗，至20世纪初，逐渐发展成集西南民俗、民风之大成的灯会。延续至今，自贡彩灯发展成为每年长达数周的年度娱乐活动，平均每年接待游客200万人次，自贡彩灯已由自贡走向全国、走向世界。

　　过去的自贡彩灯，使用丝架及裱糊工艺，随着时代的发展变化，为了“走出去”，自贡彩灯不断探索，将瓷器、玻璃等特殊材质相融合，并在光源、艺术造型上进行不断创新。今日的自贡彩灯，突破传统，正朝着精品化、国际化快速发展。

　　2019年，自贡在33个国家，80余个城市举办灯展共102场次，实现文化出口4211万美元，文化服务出口2261万美元。

　　2020年，自贡国家文化出口基地与60个国家和地区开展贸易往来，全年境外办展50场，实现文化出口2739万美元。

　　2021年，自贡推动彩灯“进家庭、进社区”的同时提速打造国家文化出口基地，组建国际市场拓展团队，实施“彩灯走出去”全球营销计划，加快恢复彩灯文化出口，力争文化服务贸易出口增长20%以上，加快建设新时代深化改革扩大开放示范城市。

　　现如今，自贡彩灯通过多种形式，实现全产业链发展。一方面，自贡开启“灯会+”模式，助力非遗产品、美食等产品“借灯出海”，构建“走出去”对外格局;另一方面，自贡将彩灯产业纳入整体规划，依托彩灯产业实现城市转型升级，打造中华彩灯大世界、灯饰照明产业园等相关产业链，促进彩灯产业全面发展。

　　千年盐都 开放大地

　　近年来，自贡提速打造国家文化出口基地，加快构建“一总部多园区”发展格局，将自贡国家文化出口基地总部落户于“老盐场1957”并建成基地展示展览中心，推动彩灯文化创意产业园、土陶文创产业园等特色园区建设……自贡，正以开放的姿态，追求更高质量的发展。

　　自贡，因盐而兴，其开采井盐已有 2000年的历史，可上溯到东汉章帝时期，闻名于唐宋，鼎盛于明清，其井盐遍销于川、滇、黔、湘、鄂诸省。故自贡又被称为“千年盐都”。作为全国首批、四川唯一的国家文化出口基地，自贡利用自身优势，连接中外，为“四向拓展、全域开放”和中华文化“走出去”，贡献着其独特力量。

　　在建设国家文化出口基地的大背景下，自贡将盐业文明融入到新型文化产业，促进转型升级，使老工业城市转型升级，走向世界。自贡在老盐场1957原址上实施更新改造，新增咖啡馆、餐饮大厅、画廊等场所，既保留了老建筑原有形态及结构，又融入现代元素和功能，“老盐场1957”由原本的现代工业转变成新型文旅产业，再次焕发出蓬勃生机。

　　自贡作为一座历史悠久的城市，其特有的“盐龙灯食”，正在向世界传播中国文化。自成为国家文化出口基地后，自贡依托文化为经济赋能，探索传统文化的创新与传播，通过多种形式传播中国传统文化。千年盐都，恐龙之乡，南国灯城，盐帮美食……润物细无声，却又沁人心脾，自贡便是以这样的方式向世界展现其独特的文化内涵。近年来，以彩灯、恐龙为代表的自贡文化“走出去”效果明显，截至2019年，自贡彩灯出口额占四川文化产品出口的一半，足迹遍布全球70多个国家和地区;仿真恐龙远销50多个国家和地区;传统戏剧、盐帮美食以及各类非物质文化遗产项目也正在阔步走向世界。

　　自贡通过创新文化贸易发展的体制机制和政策措施，进一步发挥其集聚、引领和辐射作用，同时也摸索出一批适应文化贸易创新发展的模式和经验。

(责编：赵竹青、陈键)

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