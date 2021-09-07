原标题：让数字化创新走向钢铁生产一线

始建于1916年的鞍钢集团有限公司，为国家经济建设和钢铁事业的发展做出巨大贡献，被誉为“新中国钢铁工业的摇篮”。自2002年以来，鞍钢集团通过开展信息化和工业化“两化融合”建设，建成了国资监管、集团监管、管控共享的三大类、三十余个信息系统，全面支撑鞍钢在线监督及管控业务需要。

在这一过程中，鞍钢集团与紫光股份旗下新华三集团展开合作，不仅以网、安、管为一体的解决方案共建集团ERP网络，提升集团整体运营管理效率，更将IPv6等创新技术引入智慧矿山的升级转型中，以数字化助力鞍钢提质增效，在数字化时代加速发展。

随着5G、云计算、人工智能等数字化技术与企业经营管理场景的深层次融合，数字化转型已经成为大型企业集团提升运营效率，改善管理体验的首选。

顺应数字化变革的趋势，鞍钢集团致力于实现集团到子企业的“穿透式”监管。通过“产销一体化改造项目”，重建了集团ERP网络，实现业务数据的高质量承载。

在“十四五”新时期，鞍钢集团ERP网络将作为重要的核心生产网络，全面汇聚人、财、物、产、供、销各个环节，为建设数字鞍钢提供强有力的支撑和全面的保障。

在管理创新之余，鞍钢集团作为掌握着丰富矿产资源的钢铁企业，也在持续推动着让数字化创新走向一线生产，实现效率和成本的双向提升。

自2007年以来，鞍钢集团依托下属鞍钢矿业公司，利用信息技术改造传统产业，在全国率先提出了打造“智慧矿山”的理念，通过物联网技术、大数据技术、智能管理与智能控制等先进信息技术与矿山生产过程深度融合，在国内矿山首创了“云计算应用”技术，成为国内智慧矿山的领军企业，被国家部委命名为“全国首批智能制造示范企业”和“全国智慧工厂建设单位”，用实践证明了数字化转型的成效和价值。

作为鞍钢集团数字化的亲历者和参与者，新华三集团从2007年开始就参与了鞍钢集团的信息化改造，见证了鞍钢数字化的每一次转型和飞越。

据介绍，在ERP网络改造项目中，他们为这一集团成立以来最大的网络工程项目提供了网、安、管一体的解决方案，完成了鞍钢集团本部、鲅鱼圈、朝阳、莆田四厂区生产网及数据中心网络的改造建设，以大带宽、低延时的网络为底座推动数字化应用的部署，同时以安全资源池和统一运维管理平台，保障了系统稳定和数据安全。

此外，随着IPv6日益成为云边协同、融合创新的重要基础，在智慧矿山的建设过程中，鞍钢矿业公司也积极响应国家关于IPv6部署行动计划的要求，立足数字化平台建设现状和新业务长远发展的要求，推动向IPv6升级演进。通过深入调研，完成了鞍钢矿业生产网和数据中心网络全面的升级改造，让鞍钢矿业公司主页系统和相关应用系统全面承载在IPv6网络中，有力推动了集团数字化转型的深化发展。

(责编：赵竹青、陈键)