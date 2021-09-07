人民网记者 董童

生物医药产业在大健康领域中，一向被称为“永不衰落的朝阳产业”。在山东省淄博市，这一产业更是在经济社会发展中起着举足轻重的作用。目前，淄博有160家医药工业企业，其中，上市公司7家，国家级高新技术企业18家，4家企业入围全国医药工业百强。可以说，淄博市生物医药产业的发展具备得天独厚的天然条件。

今年年初，淄博市发布了包括新医药在内的“四强产业”政策，成为该市工业发展的重点方向。大力发展生物医药产业，实施产业赋能，无疑为淄博推动工业做大做强、跨越发展提供了新引擎。

打造医药双产业链发展 为城市转型提供动力

坐落于淄博高新区的则正医药，致力于为海内外企业提供合规高效的新药和高端制剂的研发、临床研究、生产和注册服务。截至目前，已完成21个项目的申报，其中11个产品已获国家批准。据该公司相关负责人介绍，公司从创新至今仅用5年就能快速发展，正是得益于淄博市的政策扶持。

驻扎在临淄区新医药产业园的齐都药业，第四个智能车间项目于今年五月投产后，公司总产能大幅提升。目前，该企业主要生产工序已将“无人值守”变为现实，生产成本大幅降低，综合节能率超过30％，完成了从数字化转型跟随者向智慧科技引领者的蝶变。

经过70多年的发展，淄博市新医药产业形成了包括医药中间体、原料药、制剂、医疗器械及耗材等较完备的产业体系，不仅是国家十大医药产品出口基地、国家火炬计划生物医药产业基地，还先后入选了山东省主导产业集群、省“十强”产业“雁阵形”产业集群，综合实力居山东前列。

今年1至6月份，淄博市规模以上新医药企业实现营业收入168.7亿元，同比增长11.0%；利润25.0亿元，同比增长29.7%，医药经济发展态势健康平稳。

“淄博医药经济具有链条优势明显、技术实力强劲和企业实力突出三大特点。”淄博市工信局党组成员、淄博市非公有制经济发展中心党委书记、主任贾敏介绍，近年来医药企业的发展在强化政策落实、强化重点项目推进、强化“双招双引”和开展行业“树标对标夺标”活动四方面得到了帮助。

在生物医药产业中，产业链是推进产业高质量发展的重要抓手。未来，淄博如何打造药品、医疗器械两条产业链，贾敏表示：“在药品产业链发展上，要重点发展量大面广的产品，力争到2025年产业链规模达500亿元；在医疗器械产业链发展上，要做强高端注输液器等传统优势产品，积极发展医疗器械及医疗防护用品、医疗服务和制药装备三大业务板块，到2025年产业链规模力争达到260亿元，下一步将通过‘链长+链主’双重发力，建立健全产业链工作推进机制，推动产业链加速发展壮大，为淄博工业转型升级提供强劲动力。”

稳定高效有特色 创新型产业集群成为城市发展样板

作为战略性新兴产业，生物医药已成为淄博高新区产业结构优化升级的突破口。

新华制药是亚洲最大的解热镇痛类药物生产与出口基地，生产能力居全球第一；新华医疗的放射诊疗类、内镜清洗类产品出口到了东南亚、非洲等国，目前是我国最大的消毒灭菌设备研制生产基地……随着一个又一个产业项目的先后确立，筑起了淄博生物医药产业发展的主体框架，也将聚力推进产业转型，主导产业集聚集群发展，当作了推动整个城市发展的解题思路。

新华医疗科技园。受访者供图

尤其是在确定“紧盯前沿、打造生态、沿链聚合、集群发展”的核心思路后，淄博用产业集群聚拢提级，打造了生物医药与生物医学工程创新型产业的璀璨。

随着“淄博高新区生物医药与生物医学工程创新型产业集群”被纳入为2021年度国家创新型产业集群试点（培育），成为淄博市唯一一家国家创新型产业集群后，淄博不仅构建了高端生物医药产业生态体系，更是打造了创新能力突出、产业竞争力强的高端生物医药产业创新高地。

据了解，淄博市通过重点支持龙头企业发展，大力推进产业应用技术研发和成果转化，增强企业核心竞争力；帮助企业用足用好政策，强化金融、土地、能源、环境总量等要素资源保障，进一步提升企业抗风险能力，确保产业链安全稳定高效运行。

正是基于此，淄博高新区生物医药与生物医学工程创新型产业集群已形成了从医药制药、医药装备、医疗装备、研发服务、检验检测到医药物流的完善产业体系，产业集群具备一定规模体量且特色鲜明。同时，产业集群效应不断凸显、产业规模持续扩大、竞争实力不断增强。

如今，新华制药、新华医疗等6家国家级企业技术中心，37家省级企业研发创新平台为提供了夯实的技术基础，更是承担实施各类国家计划27项、省级计划40余项，累计授权专利3394项，其中发明专利638项。

对于生物医药产业来说，集聚效应是其行稳致远的保障，做大做强生物医药产业“蛋糕”，离不开生物医药全产业链打造的强化。淄博高新区国家创新型产业集群的打造，仅仅是淄博大力发展生物医药产业的一个剪影，这也必将为淄博的发展提供更多助力。

研发创新打破技术垄断 自强国货成城市新名片

模制抗生素瓶年产量90多亿只，药用丁基橡胶塞年产量48亿只……在山东药玻的生产车间内，一支支注射剂包装瓶的生产线正在火热运转。

据该公司相关领导介绍，目前已拥有科技成果172项、专利技术106项，自主研制开发的高白料、轻量薄壁模制药用玻璃瓶获国家级新产品证书，中硼硅玻璃瓶打破国际技术垄断，成为国内第一家有生产资质的医药包装公司。

山东药玻生产线上的工人正在忙碌工作中。人民网 王钰迪摄

防护产品PVC手套占全球市场份额22%，柏盛国际的心脏支架产品在全球排名第四，吉威医疗的心脏支架产品在我国位列前三，全球400余项专利……从2020年下年半开工建设，到目前生产线完工开始试生产，并于今年4月20日顺利产出合格的丁腈手套产品，蓝帆医疗在淄博投资建设的“每年75亿支健康防护（丁腈）手套项目”实现一次开车成功，让业界惊叹的速度离不开蓝帆医疗在美国、德国、上海、新加坡搭建的8个研发平台，构建的全球 24 小时研发体系，以及拥有的600多名研发人员。

这仅仅是淄博市医药、医疗企业通过自主研发创新的一个缩影。

据了解，在研发创新方面，目前淄博市有6家医药企业认定为国家级企业技术中心，2家建立了院士工作站，7家建立了博士后工作站，45家认定为省级企业技术中心和工程技术中心。淄博高新区在美国建立了生物医药研发平台，创立了山东大学淄博生物医药研究院，为医药产业创新提供全方位服务。

其中，值得一提的是，山东大学淄博生物医药研究院是集药物分析检测与评价、药物研究开发、中试和注册报批与咨询于一体的技术服务平台。据研究院常务副院长徐东介绍，以平台为依托，引进国内外的优秀创新资源，跟当地企业进行合作和嫁接，形成创新体系，可以打造医药科技创新发展的微生态，从而为整个淄博的生物医药产业发展提供帮助。

顺势而上演绎精彩，厚积薄发铸就辉煌。在不久的将来，依托良好的产业政策、雄厚的产业集群优势以及独特的技术优势，已有数十年发展历史的淄博生物医药产业，还会缔造更多辉煌。

(责编：董童、高雷)