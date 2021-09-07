人民网北京9月7日电 （赵超）据“中国网信网”消息，2021年8月，全国各级网络举报部门受理举报1947.3万件，环比增长15.5%、同比增长57.3%。其中，中央网信办（国家互联网信息办公室）违法和不良信息举报中心受理举报36.9万件，环比增长17.4%、同比增长55.5%；各地网信办举报部门受理举报99.3万件，环比下降12.3%、同比下降29.7%；全国主要网站受理举报1811.1万件，环比增长17.5%、同比增长68.8%。

在全国主要网站受理的举报中，微博、百度、阿里巴巴、腾讯、快手、豆瓣、今日头条、知乎、新浪网、搜狗、哔哩哔哩动画、拼多多、京东、优酷等主要商业网站受理量占73.8%，达1337.2万件。

中央网信办表示，在各级网信部门指导下，目前全国各主要网站不断畅通举报渠道、受理处置网民举报。欢迎广大网民积极参与网络综合治理，共同维护清朗网络空间。

(责编：赵超、吕骞)