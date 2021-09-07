人民网北京9月7日电 （记者乔雪峰）近日，民航局副局长董志毅在第三届“空中丝绸之路”国际合作峰会上表示，“空中丝绸之路”作为“一带一路”的建设内容，已纳入国家“十四五”规划，成为高水平对外开放的重要载体，将在促进国际贸易发展、推进全球经济复苏中发挥关键作用。

董志毅表示，近年来，中国民航围绕“空中丝绸之路”建设，完善基层建设布局，加强航空枢纽建造，积极拓展航空运输网络，与沿线103个国家签署航空运输协定，与其中53个国家保持通航，与沿线国家航班量占到我国航班总量的65.9%。

董志毅指出，我国各地依托枢纽机场，规划建设了近百个临空经济区。其中，国家级的临空经济示范区共17个，全国147个综合保税区有26个布局在机场周边，105个自由贸易试验区有13个覆盖在机场区域。“航空枢纽机场逐渐成为区域经济融入全球经济体系、参与全球产业分工和资源要素配置的核心节点，成为我国区域经济开放开发一个重要的动力源。”

董志毅表示，“十四五”期间，在加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的大背景下，中国民航将继续与航空枢纽建设为牵引，加强对“空中丝绸之路”建设的战略支撑，更好地促进区域经济的高质量发展。

一是要打造高品质的航空枢纽。基于航空枢纽区位优势，要实施差异化的功能定位，推动构建世界级的机场群、国际航空枢纽、区域航空枢纽联动协调发展的航空枢纽格局。增强综合性枢纽机场和专业性货运枢纽机场航空货运服务能力。打造干支结合、枢纽计算的高效基础体系。打造以机场为核心的综合交通枢纽，以提升航空枢纽的辐射带动能力，以不断增强航空枢纽机场承载力。

二是要构建通达通畅的航线网络。航空枢纽的竞争力关键取决于航线网络的竞争力，民航局将加强战略规划引导，以“一带一路”为重点，积极扩充航权的资源储备、优化航权资源配置、路径枢纽导向型的航权开放格局，引导航权资源向国际航空枢纽的聚集。优化空地资源协同保障，提升时刻资源配置的使用效率，着力加强和强化对国际航空大通道建设的资源保障。

三是完善协同开放的合作机制，统筹发挥银行业、地方政府、相关部门，以及社会各方面的优势资源，构建多元共建、利益共嵌、协调顺畅的航空枢纽机制。充分发挥“一带一路”民航合作平台作用，推进与沿线国家民航发展战略规划机制对接。加强政策规则、标准连通，进一步深化航空枢纽的规划建设。运营管理绿色发展和智慧民航，以及人才培养等领域的建设和合作。构建民航走出去项目，特别是在“空中丝绸之路”道路上投、建、管一体化能力。支持建设“空中丝绸之路”创新示范区，鼓励沿线国家共建“空中丝绸之路”高端智库，传播共建“空中丝绸之路”的合作理念。

(责编：赵超、吕骞)