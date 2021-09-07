人民网北京9月7日电 （赵竹青）科学技术为社会进步带来助力，大数据服务全球可持续发展的实践正在迈出新步伐。记者从中国科学院获悉，9月6日，可持续发展大数据国际研究中心正式成立，全球首个以大数据服务联合国2030年可持续发展议程的国际科研机构正式落户中国，为全球科学家参与和推动实现可持续发展目标提供平台。

此外，由中国科学院研制的全球首颗专门服务《2030年可持续发展议程》的科学卫星SDGSAT-1将于今年10月发射。

这意味着中国正在以实际行动，为全球的可持续发展作出实质贡献。

可持续发展目标的实现面临严峻挑战

2015年，在第70届联合国大会上，193个成员国通过包括17个可持续发展目标（SDGs）和169项具体目标为核心内容的《变革我们的世界：2030年可持续发展议程》，旨在以综合方式全面解决社会、经济和环境3个维度的发展问题，从而使人类全面走向可持续发展的道路。

中国科学院院士、可持续发展大数据国际研究中心主任郭华东告诉记者，面向全球环境变化导致的极端高温热浪、火灾频次增加、海洋酸化、富营养化加剧、持续的土地退化、生物多样性减少、农业生产生态环境影响增加等问题，采集科学数据，及时定量评估其状态，能够准确预测其未来趋势。这些科学实践，将为有效应对上述问题，促进可持续发展提供重要参考。

当前，数据缺失、发展不均衡、目标间关联且相互制约等问题正在成为实现联合国可持续发展目标的主要挑战。据了解，由于缺少充分有效的数据支持，对全球范围内约68%的相关指标无法获得进行有效的监测。同时，受疫情影响，低收入国家和地区的基本数据收集和分析能力显著降低，导致目标实现进程受阻。

地球大数据成为应对挑战的方式之一

郭华东介绍，地球大数据可促进理解地球自然系统与人类社会系统间复杂的交互作用和发展演进过程，可为实现这些目标作出重要贡献。

广泛用于相关研究的地球大数据主要包括卫星遥感数据、传感网络数据、轨迹数据、社会经济统计数据、观点和行为数据、交易数据及调查数据等。

不同尺度、客观精准的空间数据可为其提供必要的数据支撑。这类数据不仅具有海量、多源、异构、多时相、多尺度、非平稳等大数据的一般性质，同时还具有很强的时空关联和物理关联，以及数据生成方法和来源的可控性。

因此，地球大数据科学不仅为研究和实现全球跨领域、跨学科协作提供了一种解决方案，更是技术促进机制支撑联合国可持续发展目标实现的一项创新性实践。

助力世界可持续发展的“中国方案”

我国科技界在利用地球大数据服务可持续发展方面已开展了全面实践。

2018年，中国科学院启动了战略性先导科技专项“地球大数据科学工程”（CASEarth），而利用地球大数据服务联合国可持续发展目标，成为该专项的一个重大目标。

据了解，我国通过该专项，推动地球大数据服务于“零饥饿”“清洁饮水和卫生设施”“可持续城市和社区”“气候行动”“水下生物”和“陆地生物”6个可持续发展目标的监测与评估，在数据产品、技术方法和决策支持方面作出贡献。

比如，针对“零饥饿”中“5岁以下儿童生长迟缓率”，地球大数据科学工程监测了2002至2017年中国5岁以下儿童生长迟缓率空间格局及动态变化；并发现监测期间中国5岁以下儿童生长迟缓率从18.8%下降至4.8%，已达到相对应的目标。

郭华东表示，未来中心将进一步提升数据服务能力，研究数据资源实时获取、按需汇聚、融合集成、开放共享与分析技术方法，形成相关空间信息产品，向联合国各机构、成员国等开放共享。同时还将面向发展中国家，特别是“一带一路”沿线国家和地区，提供相关的专业人才教育培养和能力建设。

(责编：赵竹青、吕骞)