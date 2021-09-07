金观平

原标题：规范发展是为了健康发展

近期，监管部门在多个领域重拳出击，市场出现对监管风向趋紧的担忧。

其实，政府的“亮剑”行为不能简单解读为针对某一行业或企业，强化反垄断、反不正当竞争监管，防止资本无序扩张，是为了使市场更加规范有序，推动经济持续健康发展。在“放管服”改革和营商环境建设不断优化的当下，监管背后孕育着新机会，进一步激发市场活力和社会创造力，形成新的发展动力。我国保持市场经济平稳健康发展的主基调不会改变，对市场过度焦虑和恐慌没有必要。

当前，市场垄断行为和野蛮生长已经严重影响了经济发展质量。一些行业和企业还在急功近利的发展态势中，形成了打价格战、虚假宣传等顽疾，甚至为维护垄断地位而不择手段打压竞争者，显然已经破坏了市场公平竞争原则，不利于经济长期稳定运行，垄断经营和无序竞争最终伤害的是消费者。

政策举措不断加码，是规范市场秩序的正常行为。不可否认的是，我国法律体系和政策法规还不健全，在很多方面仍然滞后于经济快速发展的需求，更满足不了人民日益增长的美好生活需要。市场经济首先是信用经济，信用经济本质上就是法治经济，所以经济能否健康发展，良好的市场秩序和良性的竞争生态是其中的重要基础。给市场经济法治化建设“打补丁”正当其时，从全球范围监管环境来看，这也是大势所趋。

规范发展，有利于建立公平有序竞争的市场环境。“大树底下寸草不生”的局面已经冲击了公平竞争的市场秩序，无论线上线下都不能成为反垄断、反不正当竞争的法外之地，要坚持优胜劣汰的市场经济法则，维护以竞争为核心的基本运行机制，保护公平公正公开的市场竞争本色。

规范发展，有利于完善社会主义市场经济体制、推动经济高质量发展。重点行业和行为领域的执法节奏加快、处罚加大，高标准市场体系建设开始动真格、见实效。作为健全社会信用体系、保障市场经济有序运转的重要一环，依法提升监管能力和水平，有利于进一步规范市场经济、优化营商环境，从而为高质量发展提供坚实保障。

规范发展，有利于满足人民对美好生活的向往。当以次充好商品泛滥，当社会充斥着让市场有序公平竞争机制及资源配置功能失灵的信用缺失行为时，资本的任性而为极大地损害了消费者利益。因此，必须坚持市场经济在规范中发展，构建绿色普惠的消费环境，保障消费者正当权益不受侵害，让老百姓“能消费、敢消费、愿消费”，充分享受消费升级与经济高质量发展带来的红利。

风正劲足自当破浪扬帆。明确“不可为”，才能引导企业在“有可为”的自我规范中成长。下一步，要加快公平竞争制度建设，多措并举打好规范市场经济竞争秩序“组合拳”，统筹激发市场活力与优化市场供给，为“十四五”开好局起好步营造高质量市场竞争环境和高标准市场体系。

(责编：赵超、陈键)