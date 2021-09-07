人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

规范发展是为了健康发展

金观平
2021年09月07日08:28 | 来源：经济日报
小字号
原标题：规范发展是为了健康发展

　　近期，监管部门在多个领域重拳出击，市场出现对监管风向趋紧的担忧。

　　其实，政府的“亮剑”行为不能简单解读为针对某一行业或企业，强化反垄断、反不正当竞争监管，防止资本无序扩张，是为了使市场更加规范有序，推动经济持续健康发展。在“放管服”改革和营商环境建设不断优化的当下，监管背后孕育着新机会，进一步激发市场活力和社会创造力，形成新的发展动力。我国保持市场经济平稳健康发展的主基调不会改变，对市场过度焦虑和恐慌没有必要。

　　当前，市场垄断行为和野蛮生长已经严重影响了经济发展质量。一些行业和企业还在急功近利的发展态势中，形成了打价格战、虚假宣传等顽疾，甚至为维护垄断地位而不择手段打压竞争者，显然已经破坏了市场公平竞争原则，不利于经济长期稳定运行，垄断经营和无序竞争最终伤害的是消费者。

　　政策举措不断加码，是规范市场秩序的正常行为。不可否认的是，我国法律体系和政策法规还不健全，在很多方面仍然滞后于经济快速发展的需求，更满足不了人民日益增长的美好生活需要。市场经济首先是信用经济，信用经济本质上就是法治经济，所以经济能否健康发展，良好的市场秩序和良性的竞争生态是其中的重要基础。给市场经济法治化建设“打补丁”正当其时，从全球范围监管环境来看，这也是大势所趋。

　　规范发展，有利于建立公平有序竞争的市场环境。“大树底下寸草不生”的局面已经冲击了公平竞争的市场秩序，无论线上线下都不能成为反垄断、反不正当竞争的法外之地，要坚持优胜劣汰的市场经济法则，维护以竞争为核心的基本运行机制，保护公平公正公开的市场竞争本色。

　　规范发展，有利于完善社会主义市场经济体制、推动经济高质量发展。重点行业和行为领域的执法节奏加快、处罚加大，高标准市场体系建设开始动真格、见实效。作为健全社会信用体系、保障市场经济有序运转的重要一环，依法提升监管能力和水平，有利于进一步规范市场经济、优化营商环境，从而为高质量发展提供坚实保障。

　　规范发展，有利于满足人民对美好生活的向往。当以次充好商品泛滥，当社会充斥着让市场有序公平竞争机制及资源配置功能失灵的信用缺失行为时，资本的任性而为极大地损害了消费者利益。因此，必须坚持市场经济在规范中发展，构建绿色普惠的消费环境，保障消费者正当权益不受侵害，让老百姓“能消费、敢消费、愿消费”，充分享受消费升级与经济高质量发展带来的红利。

　　风正劲足自当破浪扬帆。明确“不可为”，才能引导企业在“有可为”的自我规范中成长。下一步，要加快公平竞争制度建设，多措并举打好规范市场经济竞争秩序“组合拳”，统筹激发市场活力与优化市场供给，为“十四五”开好局起好步营造高质量市场竞争环境和高标准市场体系。

(责编：赵超、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
探访2021服贸会：健康卫生服务展区上演多场“情景剧”（图）
　　人民网北京9月6日电 （记者何旭、夏晓伦）9月6日，是2021年服贸会公众开放日的第二天。在首钢园区健康卫生专题展区，多场科普活动让观众近距离感受了医学前沿技术。…
高通公司孟樸：以5G赋能千行百业 助推数字经济高质量发展
　　153个国家和地区、1万余家企业、200余场论坛会议……9月2日，以“数字开启未来，服务促进发展”为主题的2021年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）在北京举办。 作为全球服务贸易领域规模最大的综合性展会平台和中国对外开放的三大展会平台之一，2021年服贸会聚焦数字经济，首次设立数字服务专区，通过线上线下相结合的方式，全面展示数字化、智能化新技术、新模式、新业态、新成果，搭建全球数字贸易交流、展示和交易平台，助推数字经济和数字贸易高质量发展。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部