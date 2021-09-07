姚 进

原标题：人民币跨境使用如何重点突破

人民币“走出国门”的话题一直为市场所关注。近日，中国人民银行上海总部副主任孙辉表示，“十四五”期间，人民银行上海总部将在重点领域、重点主体内实现人民币跨境使用重点突破——引发业界广泛讨论。

受访的专家学者表示，重点领域、重点主体是推进跨境交易的重要抓手，跨境结算量稳且大，有带动示范作用。同时，可以积累经验，在条件成熟时逐步向其他领域推广。

先行先试积累经验

日前，《上海国际金融中心建设“十四五”规划》（下称《规划》）正式落地。《规划》提出，扩大金融高水平开放，不断强化金融开放枢纽门户功能，推进人民币可自由使用。

关于推进人民币可自由使用的具体举措，孙辉表示，“十四五”期间，将在重点领域、重点主体内实现人民币跨境使用重点突破。坚持市场驱动，以原油、铁矿石、粮食、橡胶等大宗商品和境外承包工程等重点领域，以及一些重点企业为突破口，培育市场主体人民币结算习惯。此外，完善制度，形成规则明确、条文规范、体系完备、可操作性强的人民币跨境使用政策体系，推动落实“凡是外汇能做的，人民币都能做，而且更为便利”。

“随着国内推动高水平对外开放，国内经济、金融与全球逐步深度融合，全球对人民币资产配置需求持续增加，国内外企业双向投融资、贸易活动更加频繁，在这个大背景下，推动人民币可自由使用，可以便利企业投资贸易资金双向流动。”光大银行分析师周茂华表示。

如何实现人民币跨境使用重点突破？周茂华认为，一方面通过支持境外投资者投资在沪股票、债券等资产，推动人民币在国际储备中的比重上升；另一方面鼓励相关企业在原油、粮食等商品国际贸易和跨境工程投资领域“无障碍”地使用人民币进行结算、支付和投融资，既有助于企业规避汇率风险，也推动了人民币在国际贸易投资中广泛使用。另外，通过这些重点领域、重点主体实现人民币跨境自由使用的试点，积累经验，条件成熟逐步向其他领域推广。

中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏表示，人民币国际化是一个逐步的过程，培育市场主体人民币结算习惯也是一个逐步的过程，而且推进这项工作涉及的主体、领域较多，需要在重点领域、重点主体重点突破积累经验的基础上逐步展开。在具体实施上，可以选择部分大宗商品，以一些重点企业为突破口，在自贸试验区及临港新片区金融开放先行先试，积累经验。

提供优质资产是基础

“到2025年，上海国际金融中心能级显著提升，服务全国经济高质量发展作用进一步凸显，人民币金融资产配置和风险管理中心地位更加巩固，全球资源配置功能明显增强，为到2035年建成具有全球重要影响力的国际金融中心奠定坚实基础。”这是《规划》提出的一个总体目标。

在业内人士看来，这一目标需放在国际国内格局背景下考虑。伴随加快构建新发展格局以及人民币国际地位的提高，上海国际金融中心建设应被赋予新的内涵。而“人民币金融资产配置和风险管理中心地位更加巩固，全球资源配置功能明显增强”正是这一内涵的具体体现。

娄飞鹏表示，进一步提升人民币市场定价功能、支付清算功能、风险管理功能，使人民币切实成为国际普遍认可的计价、结算及储备货币，支持“上海金”“上海油”“上海铜”“上海胶”等“上海价格”在国际金融市场广泛使用，都需要人民币金融资产配置和风险管理中心地位更加巩固。

“一个基本条件是提供优质的人民币资产。”中国人民大学经济学院党委常务副书记、国家发展与战略研究院研究员王晋斌认为，贸易数量规模相对有限，金融资产规模要大得多。因此，提供从国债（底层无风险资产）、债券到股票及衍生品（风险资产）的多元化优质人民币计价资产是未来金融发展的重点领域。

周茂华表示，近年来，上海在金融制度改革、金融要素集聚、基础设施完善和金融对外开放方面成效显著，沪伦通、沪港通、债券通等运行平稳，全球对人民币资产配置需求持续增加。通过推进人民币可自由使用和资本项目开放试点，推动相关法律制度规则完善，可以优化金融营商环境，便利国际投融资活动，加速人民币国际化进程，不断拓展金融市场深度和广度，从而形成良性循环。

持续推进人民币国际化

当前，人民币国际地位不断提升，已经成为全球第五大储备货币、第五大国际支付货币和第八大外汇交易货币。业内人士认为，未来伴随人民币国际化的持续推进，全球投资者将加大对人民币资产的配置；上海拥有最为齐全的金融要素市场，金融开放亦走在全国前列，其作为人民币资产配置和风险管理中心的地位将更加巩固。

“经过多年发展，人民币国际化进程取得了明显进展，尤其是人民币作为支付结算货币成效较为显著，人民币已纳入特别提款权（SDR）货币篮子。但人民币作为计价货币、储备货币进展相对较慢。后续需要进一步深化人民币汇率市场化改革，增强人民币作为计价货币、储备货币的规模和水平。”娄飞鹏表示。

王晋斌认为，目前人民币国际化还处在初期阶段，从贸易结算货币到国际储备货币的份额都有待进一步提高。今年一季度人民币在全球外汇储备占比升至2.45%，未来占比仍有较大提升空间。

“近年来，人民币汇率形成机制改革和国际化不断取得进展，外资持有人民币资产快速增长，全球央行持有人民币外汇储备占比稳步提升，但占比与中国经济、贸易在全球体量并不相称。”周茂华表示，下一步，要深化金融改革开放，推进制度型高水平对外开放，提升金融服务实体经济能力，加快构建新发展格局，释放国内经济潜力；深化利率、汇率市场化改革，完善金融基础设施，为全球投资者提供更为便利的投融资、交易支付活动；积极参与国际机构改革和国际治理；完善跨境宏观审慎管理，提升监管质效，加强国际监管交流合作。

(责编：赵超、陈键)