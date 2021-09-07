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保险业亟待化解负债端隐患

江 帆
2021年09月07日08:29 | 来源：经济日报
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原标题：保险业亟待化解负债端隐患

　　保险行业在转型改革的路上，一些深层次问题尚未找到实质性解决方法，不少企业尚未跳出粗放式经营的窠臼。随着对外开放力度的加大，传统大型险企如不加快高质量发展步伐，想保住自己多年来的市场地位将越发困难。

　　今年以来，保险板块在资本市场上的表现有点令人失望，有的保险公司跌幅较大。这并非偶然，保险板块的表现与其背后的业绩息息相关。

　　从五大上市险企上半年业绩看，主要问题出在负债端。上半年五家上市险企保费收入虽然超过1.53万亿元，但是中国人寿、太保寿险、新华保险的保费收入同比增速仅分别为3.41%、2.19%、3.85%，平安人寿、人保寿险的同比增速则为-3.72%和-4.61%。更让人担心的是，作为寿险业发展后劲的重要指标，新单保费从3月份起即持续出现负增长。

　　对此，大多数公司的解释是“受费率市场化牵引和产品销售策略影响，或因寿险及健康险业务储蓄类产品首年保费占比提升”等原因，说白了，就是为冲保费规模而牺牲了一定比例的长期业务保单。特别是为了每年的“开门红”，险企往往会集中销售一些理财型保险产品，这在计算成新业务价值时是会大打折扣的。

　　值得关注的是，这并非单纯的销售策略问题，恰恰暴露出保险行业在转型改革的路上，一些深层次问题尚未找到实质性解决方法，不少大型保险企业仍然热衷于以传统人力展业为主的营销方式，尚未跳出粗放式经营的窠臼。当新冠肺炎疫情对人力增援影响超出预期时，传统展业方式就会遭遇捉襟见肘的尴尬，甚至出现有公司通过代理人大量投保来装点好看的业绩规模。虽然疫情、监管趋严等因素是影响短期业绩的重要原因，但究其根本，还是行业能否适应新形势，能否转型高质量发展的大问题。

　　应该说，我国作为世界第二大保险市场，发展前景可期。但随着对外开放力度的加大，会有越来越多外资保险公司进入国内保险行业竞争。传统大型险企如不加快高质量发展步伐，想保住自己多年来的市场地位将越发困难。上半年五大险企业绩中透露的诸多不利状况，已经对此敲响了警钟。

　　当然，上半年五大险企的业绩也有让人略感欣慰的亮点。相比负债端，上半年五大险企在投资端的表现相当出色，投资收益成为各家险企净利润提升的主要力量。数据显示，上半年五大上市险企合计归母净利润达到1437.14亿元，同比增长7.03%。其中，中国人寿的归母净利润同比增速达34.19%，总投资收益同比增长22.4%。中国人保、新华保险和中国太保的净利润均实现了同比两位数增长。

　　近年来，随着保险资金体量的增大，无论在资本市场还是经济建设领域项目中，保险资金的机构投资者身份愈发稳固，投资能力不断提升，这为服务实体经济和保障居民生活储备了能量。从理论上说，保险业务和投资业务是保险业发展的两个轮子，缺一不可。就目前来看，负债端对于保险业的发展更为基础，是其立身之本。因此，加快解决和化解负债端的问题与隐患，扎实打好行业发展基础，才能迈出更稳健的步伐。

(责编：赵超、陈键)

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