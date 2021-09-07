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统筹好个人信息保护与利用

李万祥
2021年09月07日08:30 | 来源：经济日报
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原标题：统筹好个人信息保护与利用

　　日前，浙江省通报85款APP存在违法违规收集使用个人信息问题，令其限期整改。另据统计，今年上半年，公安部会同有关部门联合开展专项治理，已累计下架违法违规收集使用个人信息APP达1100余款。

　　APP违法违规收集使用个人信息被点名、被下架，并不少见。为何在如此监管压力下，APP违法违规收集使用个人信息行为依然屡禁不止？说到底，商业逻辑主导下的技术利用，追求的是利润最大化。虽然依法合理合规是商业机构开展运营的前提，但如果没有有效的监管和足够严格的惩罚，违法违规收集使用个人信息的情况还会出现。

　　APP收集使用个人信息存在的主要问题包括未经用户同意收集使用个人信息，未经同意向他人提供个人信息等。这些违法违规行为进一步说明，在平台与用户的关系中，一个是不断索取，一个是被迫让渡。一次又一次的不平等“交易”，伤害的是用户的知情权、隐私权甚至是安宁权，满足的则是平台企业对数据的控制权，以及由此带来的营销市场乱象。

　　对此，一方面，要通过制定权责明确的规则框架，划清个人信息保护与合法利用的边界，约束平台企业收集利用个人信息行为。另一方面，则要加大对违法违规行为的惩罚力度，提高违法收集个人信息违法成本。11月1日将施行的个人信息保护法正是要解决这些问题。比如，明确收集个人信息，应当限于实现处理目的的最小范围，不得过度收集个人信息；对情节严重的个人信息违法行为，不仅有巨额罚款，还要停业整顿。

　　未来，促进个人信息数据良性流动，仍需进一步做好利用和保护二者之间的统筹平衡，走好个人信息保护和利用的“平衡木”。既要为个人信息处理者留出商业空间，允许依法合规的经营活动；也要树起高压线，严惩碰触“红线”的违法违规行为，切实保护好个人信息，让个人信息有处安身。

(责编：赵超、陈键)

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