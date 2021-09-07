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乡村民生工程不能“为建而建”

乔金亮
2021年09月07日08:30 | 来源：经济日报
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原标题：乡村民生工程不能“为建而建”

　　乡村建设规划一定要科学合理、因地制宜，要尊重农民意愿，不搞面子工程。乡村民生工程不能“为建而建”，要聚焦群众“急难愁盼”，帮助解决实际问题。政府部门要把选择权交给农民，改变“我提供什么、你使用什么”的推动方式，建立“你需要什么、我提供什么”的服务模式。

　　在个别农村地区，污水主管网早就铺好了，可就是用不上。近日，国务院第八次大督查第四督查组在山西省娄烦县督查时，就发现了这样的问题。当地部分乡镇污水主管网铺而不用、使用率不高，沦为村民眼里的“摆设”。在全面推进乡村振兴的第一年，建设美丽宜居乡村，要解决类似农村污水管网“使用难”问题，必须把握好乡村建设的基本原则。

　　长期以来，人们感觉城乡差距大，最直观的就是人居环境的差距大，这也是农民群众反映强烈的民生痛点。基于此，国家开展了农村人居环境整治三年行动。截至去年底，三年行动顺利完成，农村脏乱差现象有了明显改善，垃圾问题基本得到解决，主要短板是厕所和污水处理。今年，中央又提出启动实施农村人居环境整治提升五年行动。所谓提升，就是要把建设重点从行政村向自然村（组）覆盖、往户延伸，持续攻坚农村厕所和污水处理问题。

　　建设乡村，规划先行。近年来，不少地方科学制定规划，打造美丽乡村。但与此同时，一些地方由于规划缺失，村庄无序建设，有新房没新村、有新村没新貌。据报道，娄烦当地的一名村干部向督查组表示，当初的污水管网工程施工方案中，并没有涉及入户这一项。“换句话说，他们只负责铺设主管网，至于是否连接到户、让排污管网发挥实际效用，并不在考虑之内。”如此，管网焉能不成为“摆设”，老百姓岂能不烦心？可见，规划一定要有，且要科学合理、因地制宜，尊重农民意愿，不搞面子工程。

　　就事论事，以农村污水来说，其具有分散性、难以统一收集的特点，且水量季节波动大，地区性差异较大。每年我国农村生活污水产生量约100亿吨，能进入城镇管网集中处理的污水占比少，其他多数地方可考虑从农户源头实行分类处理，即分成“黑水”和“灰水”进行处理。农村生活污水中虽然“黑水”占比相对较低，但污染程度较高，环境影响大，威胁人身健康。各地不妨以管网建设为基础，村收集、镇处理，重点治理好“黑水”，统筹治理“灰水”，达到分类减量的效果。

　　就事论理，形式主义是乡村振兴的最大危害，长效机制是乡村建设的最大需要。农村人居环境整治是个系统工程，发动群众不简单，技术模式不简单，使用维护不简单，任何一个环节实施不好，都可能出现“花钱买民怨”的现象。以往，也有少数地方农村厕所改造存在设计缺陷大、工程质量差、后续保障弱等问题，改建的厕所中看不中用，被群众诟病。这反映出一些地方农村人居环境重建设、轻管理，缺乏建设管护使用的长效机制。乡村民生工程，既要解决当期的投入问题，也要解决后续的管护问题，让广大农村不仅建得起，也用得起。

　　总之，乡村民生工程不能“为建而建”，要聚焦群众“急难愁盼”，帮助解决实际问题。政府部门要把选择权交给农民，改变“我提供什么、你使用什么”的推动方式，建立“你需要什么、我提供什么”的服务模式。一方面，把好事办好、把实事办实，破除“一建了之”的心态，排除“最后一公里”障碍，让设施管用好用，让农民愿用能用。另一方面，支持有条件的地区把农村环境整治与发展乡村旅游等有机结合，实现乡村产业发展与人居环境改善互促互进，让农民享受到更多实惠。

(责编：赵超、陈键)

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