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智慧医疗时代加速到来

孙昌岳
2021年09月07日08:30 | 来源：经济日报
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原标题：智慧医疗时代加速到来

　　5G远程超声机械臂、中医智慧屏、手术机器人……在2021年服贸会首次设立的健康卫生服务专题展上，一大批医疗机构、国内外知名医药和医疗器械企业、保险和养老机构等大秀智慧医疗高科技，十分吸睛。

　　近年来，人工智能、大数据等技术蓬勃发展，不断赋能医疗健康领域。从可穿戴设备助力家庭健康管理到“智慧医院”改变患者就医体验，高新技术深刻改变了医疗模式，极大提升了医疗服务质量，一个创新活力的智慧医疗时代正在加速到来。

　　智慧医疗是传统医疗卫生信息化的全面升级，应用前景广阔。在展览现场，针对我国居民主要死因之一脑卒中这一重大医学难题，首都医科大学宣武医院、首都医科大学附属北京天坛医院等带来“5G移动卒中单元项目”等解决方案；北京积水潭医院、北京协和医院等则展示了有关手术机器人的最新研发成果，助力手术精准性与安全性不断提升……当人工智能与医生合作解决问题，人们开始憧憬医疗服务体系中更多令人期待的变化。

　　除了助力医疗技术深入发展，智慧医疗还能推动医疗资源均衡配置，为化解“看病贵”“治病难”提供可能路径。在具有大流量、高速率、低延时等特性的5G技术帮助下，基层医院和大医院将架起沟通“云桥梁”，最大限度将医疗资源汇集到患者身上，为诊断、监护、治疗提供信息化、移动化、远程化的医疗服务，让患者“少跑路、看好病”。随着优质医疗资源不断下沉，越来越多的“好医生”被送到家门口，将大幅提升群众就医获得感。

　　同时还应看到，智慧医疗发展仍面临不少挑战。一方面，智慧医疗仍处于起步阶段，需在政策、机制和技术创新等方面协同发力；另一方面，智慧医疗的创新型产品注册周期较长，一定程度上延缓了产品的商业化、市场化进程，让初创企业生存受到挑战。

　　新一代技术的发展给智慧医疗按下了加速键。有理由相信，随着人们健康消费需求的进一步释放，智慧医疗将拥有巨大发展空间。

(责编：赵超、陈键)

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