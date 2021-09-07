人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

财务造假的“毒酒”喝不得

彭 江
2021年09月07日08:31 | 来源：经济日报
小字号
原标题：财务造假的“毒酒”喝不得

　　近日，证监会对一家A股上市公司下发行政处罚和市场禁入事先告知书，拟依法对多名当事人予以行政处罚，并对有关负责人采取证券市场禁入措施。

　　上市公司在财务报表上动动手脚，就能让收入大幅“上升”，进而带来股价和市值上升，这感觉确实很“爽”。但这种“爽”是虚假的，且会埋下“雷”。而爆雷之际必将给公司及其投资者乃至给市场带来损失。

　　当前，上市公司违规造假的成本已大幅提高。新证券法实施以来，我国在法律层面大幅提高了对证券违法行为的处罚力度，尤其加大了对财务造假的惩处力度。对于上市公司信息披露违法行为，更是从过去的最高可处以60万元罚款提高至目前的1000万元。今年7月，证监会还公布了适用新证券法的3宗财务造假恶性案件，该批案件均处千万元以上罚款，关键责任人罚款百万元以上。

　　财务造假和虚假信息披露严重侵蚀市场诚信基础，严重损害投资者合法权益。打击财务造假始终是证券监管执法的重点。在证监会发布的《2020年上市公司年报会计监管报告》中披露，2020年部分上市公司仍存在对准则理解和执行不到位的问题，主要包括：收入确认和计量不恰当、金融资产分类不正确、资产减值估计不谨慎、合并报表范围判断不合理、预计负债与或有资产抵销不恰当、债务重组损益确认时点不恰当等问题。证监会表示，将整理汇总年报审阅中发现的上市公司问题线索，提交一线监管部门进一步核实和检查，并按有关监管安排进行处理。

　　在推行全面注册制改革，健全以信息披露为核心的股票发行注册制改革中，确保财务报表真实性愈加重要。监管部门已多次表示，落实“零容忍”工作方针，坚持分类监管、精准打击，依法从严从快从重查处各种信息披露违法违规行为，不断推动提升上市公司质量。

　　市场诚信，既要靠他律，也要靠自律。奉劝上市公司不论出于何种原因，切莫心存侥幸去饮财务造假的毒酒。正如饮鸩止渴，迟早毒发身亡。一家企业从创建到发展，再到能够上市，本就十分不易。既然成功上市了，更应对法律、对市场心存敬畏，聚焦主业、做精专业、诚信经营，从而充分借助资本市场的力量做大做强，这才是能行之长远的正道。

(责编：赵超、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
探访2021服贸会：健康卫生服务展区上演多场“情景剧”（图）
　　人民网北京9月6日电 （记者何旭、夏晓伦）9月6日，是2021年服贸会公众开放日的第二天。在首钢园区健康卫生专题展区，多场科普活动让观众近距离感受了医学前沿技术。…
高通公司孟樸：以5G赋能千行百业 助推数字经济高质量发展
　　153个国家和地区、1万余家企业、200余场论坛会议……9月2日，以“数字开启未来，服务促进发展”为主题的2021年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）在北京举办。 作为全球服务贸易领域规模最大的综合性展会平台和中国对外开放的三大展会平台之一，2021年服贸会聚焦数字经济，首次设立数字服务专区，通过线上线下相结合的方式，全面展示数字化、智能化新技术、新模式、新业态、新成果，搭建全球数字贸易交流、展示和交易平台，助推数字经济和数字贸易高质量发展。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部