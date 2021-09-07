彭 江

原标题：财务造假的“毒酒”喝不得

近日，证监会对一家A股上市公司下发行政处罚和市场禁入事先告知书，拟依法对多名当事人予以行政处罚，并对有关负责人采取证券市场禁入措施。

上市公司在财务报表上动动手脚，就能让收入大幅“上升”，进而带来股价和市值上升，这感觉确实很“爽”。但这种“爽”是虚假的，且会埋下“雷”。而爆雷之际必将给公司及其投资者乃至给市场带来损失。

当前，上市公司违规造假的成本已大幅提高。新证券法实施以来，我国在法律层面大幅提高了对证券违法行为的处罚力度，尤其加大了对财务造假的惩处力度。对于上市公司信息披露违法行为，更是从过去的最高可处以60万元罚款提高至目前的1000万元。今年7月，证监会还公布了适用新证券法的3宗财务造假恶性案件，该批案件均处千万元以上罚款，关键责任人罚款百万元以上。

财务造假和虚假信息披露严重侵蚀市场诚信基础，严重损害投资者合法权益。打击财务造假始终是证券监管执法的重点。在证监会发布的《2020年上市公司年报会计监管报告》中披露，2020年部分上市公司仍存在对准则理解和执行不到位的问题，主要包括：收入确认和计量不恰当、金融资产分类不正确、资产减值估计不谨慎、合并报表范围判断不合理、预计负债与或有资产抵销不恰当、债务重组损益确认时点不恰当等问题。证监会表示，将整理汇总年报审阅中发现的上市公司问题线索，提交一线监管部门进一步核实和检查，并按有关监管安排进行处理。

在推行全面注册制改革，健全以信息披露为核心的股票发行注册制改革中，确保财务报表真实性愈加重要。监管部门已多次表示，落实“零容忍”工作方针，坚持分类监管、精准打击，依法从严从快从重查处各种信息披露违法违规行为，不断推动提升上市公司质量。

市场诚信，既要靠他律，也要靠自律。奉劝上市公司不论出于何种原因，切莫心存侥幸去饮财务造假的毒酒。正如饮鸩止渴，迟早毒发身亡。一家企业从创建到发展，再到能够上市，本就十分不易。既然成功上市了，更应对法律、对市场心存敬畏，聚焦主业、做精专业、诚信经营，从而充分借助资本市场的力量做大做强，这才是能行之长远的正道。

(责编：赵超、陈键)