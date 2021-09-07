人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

数字科技赋能，为中国经济注入新活力

叶昊鸣、张辛欣、高亢、孙楠
2021年09月07日08:38 | 来源：新华社
小字号
原标题：数字科技赋能，为中国经济注入新活力

　　饱蘸“浓墨”，顺锋起势，一笔而下……在北京市民徐万利行云流水的书写中，一幅写有“国富民强”的书法作品跃然于电子屏幕上，吸引不少游客拍照留念。“‘墨’不够了还需要‘蘸’一下屏幕右上角的电子砚台，就像在用真的一样。”徐万利说。

　　这台由北京牡丹电子集团有限责任公司设计的智能书法台，集合书写、临摹、打分等功能，一展出便吸引不少书法爱好者前来体验。

　　以“数字”为关键词，2021年中国国际服务贸易交易会自开幕以来便凭借潮流有趣、科技感十足的数字风格，吸引了大量中外游客的关注。

　　从运用VR眼镜体验冬奥会建设全景，到可视化互动触摸人体穴位讲解中医养生；从智能控制车库运行解决停车难问题，到多种外币便捷兑换“数字人民币”在中国境内轻松购物……

　　数字技术赋能服务贸易，在充分展现经济数字化、网络化、智能化发展巨大潜力的同时，也为对冲疫情影响、促进全球经贸复苏提供了应对之道。

　　“疫情发生以来，数字技术广泛应用，越来越多的服务贸易由线下转到线上，服务贸易数字化进程进一步加快。”商务部服务贸易和商贸服务业司司长陈春江表示，2020年我国可数字化交付服务贸易额为2947.6亿美元，同比增长8.4%，占服务贸易总额的比重达44.5%。

　　数字化转型升级，正成为服务贸易新的增长点，而这仅仅只是数字技术促进我国社会经济发展的冰山一角。

　　云计算技术的普及大大降低企业运营成本，缩短产品开发周期，为企业发展添砖加瓦；

　　电子商务交易平台借助数字技术应运而生，衍生出的移动支付成为塑造全球数字经济格局的重要力量；

　　共享单车、外卖、在线交易等数字经济与传统经济深度融合，在促就业、惠民生等方面发挥了巨大作用……

　　新技术、新产业、新业态的蓬勃兴起，正深刻影响我国科技创新、产业结构调整、经济社会发展。

　　“数字中国建设不仅能够创造经济价值，还能激发社会价值，让每个人分享数字技术红利，实现科技向善的追求。”腾讯公司高级执行副总裁汤道生说。

　　从2021中国国际智能产业博览会、2021世界5G大会到2021年中国国际服务贸易交易会、2021中国国际数字经济博览会，一段时间以来，不少高规格会议聚焦数字经济，既展现了数字经济快速发展的势头，也表明我国抓住数字产业化机遇，加快迈向高质量发展的决心。

　　全国超过1万个5G应用案例覆盖钢铁、电力、矿山等重要行业和有关领域。天眼查数据显示，约1.8万家企业从事5G和工业互联网相关业务……

　　产业数字化是数字经济的核心之一。近年来，我国大力推进工业互联网、智能技术等应用，加快新基建推进步伐，孵化了一系列工业应用软件服务平台，在智能协同、绿色生产、供应链管理等各个方面不断开拓。

　　工信部数据显示，今年1月至5月，我国工业软件产品收入同比增长23.2%；截至3月底，企业关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别达52.1%和73%，工业互联网平台连接工业设备总数达到7300万台，工业App突破59万个。

　　业内专家认为，数字经济的发展不但改变了人类社会的沟通方式、组织方式、生产方式、生活方式，也提升了人类的生产效率和交易效率，作为一种新的经济形态，正成为传统经济转型升级的重要驱动力，也成为全球新一轮产业竞争的制高点。

　　中国信息通信研究院副院长王志勤表示，“十四五”时期是我国社会经济实现跨越式发展的重大战略机遇期，进一步加快数字化发展，打造数字经济新优势，在夯实基础、优化产业生态化转型升级、消费扩大合作等方面发力，将为构建新发展格局提供强大支撑。

(责编：赵超、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
探访2021服贸会：健康卫生服务展区上演多场“情景剧”（图）
　　人民网北京9月6日电 （记者何旭、夏晓伦）9月6日，是2021年服贸会公众开放日的第二天。在首钢园区健康卫生专题展区，多场科普活动让观众近距离感受了医学前沿技术。…
高通公司孟樸：以5G赋能千行百业 助推数字经济高质量发展
　　153个国家和地区、1万余家企业、200余场论坛会议……9月2日，以“数字开启未来，服务促进发展”为主题的2021年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）在北京举办。 作为全球服务贸易领域规模最大的综合性展会平台和中国对外开放的三大展会平台之一，2021年服贸会聚焦数字经济，首次设立数字服务专区，通过线上线下相结合的方式，全面展示数字化、智能化新技术、新模式、新业态、新成果，搭建全球数字贸易交流、展示和交易平台，助推数字经济和数字贸易高质量发展。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部