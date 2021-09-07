叶昊鸣、张辛欣、高亢、孙楠

原标题：数字科技赋能，为中国经济注入新活力

饱蘸“浓墨”，顺锋起势，一笔而下……在北京市民徐万利行云流水的书写中，一幅写有“国富民强”的书法作品跃然于电子屏幕上，吸引不少游客拍照留念。“‘墨’不够了还需要‘蘸’一下屏幕右上角的电子砚台，就像在用真的一样。”徐万利说。

这台由北京牡丹电子集团有限责任公司设计的智能书法台，集合书写、临摹、打分等功能，一展出便吸引不少书法爱好者前来体验。

以“数字”为关键词，2021年中国国际服务贸易交易会自开幕以来便凭借潮流有趣、科技感十足的数字风格，吸引了大量中外游客的关注。

从运用VR眼镜体验冬奥会建设全景，到可视化互动触摸人体穴位讲解中医养生；从智能控制车库运行解决停车难问题，到多种外币便捷兑换“数字人民币”在中国境内轻松购物……

数字技术赋能服务贸易，在充分展现经济数字化、网络化、智能化发展巨大潜力的同时，也为对冲疫情影响、促进全球经贸复苏提供了应对之道。

“疫情发生以来，数字技术广泛应用，越来越多的服务贸易由线下转到线上，服务贸易数字化进程进一步加快。”商务部服务贸易和商贸服务业司司长陈春江表示，2020年我国可数字化交付服务贸易额为2947.6亿美元，同比增长8.4%，占服务贸易总额的比重达44.5%。

数字化转型升级，正成为服务贸易新的增长点，而这仅仅只是数字技术促进我国社会经济发展的冰山一角。

云计算技术的普及大大降低企业运营成本，缩短产品开发周期，为企业发展添砖加瓦；

电子商务交易平台借助数字技术应运而生，衍生出的移动支付成为塑造全球数字经济格局的重要力量；

共享单车、外卖、在线交易等数字经济与传统经济深度融合，在促就业、惠民生等方面发挥了巨大作用……

新技术、新产业、新业态的蓬勃兴起，正深刻影响我国科技创新、产业结构调整、经济社会发展。

“数字中国建设不仅能够创造经济价值，还能激发社会价值，让每个人分享数字技术红利，实现科技向善的追求。”腾讯公司高级执行副总裁汤道生说。

从2021中国国际智能产业博览会、2021世界5G大会到2021年中国国际服务贸易交易会、2021中国国际数字经济博览会，一段时间以来，不少高规格会议聚焦数字经济，既展现了数字经济快速发展的势头，也表明我国抓住数字产业化机遇，加快迈向高质量发展的决心。

全国超过1万个5G应用案例覆盖钢铁、电力、矿山等重要行业和有关领域。天眼查数据显示，约1.8万家企业从事5G和工业互联网相关业务……

产业数字化是数字经济的核心之一。近年来，我国大力推进工业互联网、智能技术等应用，加快新基建推进步伐，孵化了一系列工业应用软件服务平台，在智能协同、绿色生产、供应链管理等各个方面不断开拓。

工信部数据显示，今年1月至5月，我国工业软件产品收入同比增长23.2%；截至3月底，企业关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别达52.1%和73%，工业互联网平台连接工业设备总数达到7300万台，工业App突破59万个。

业内专家认为，数字经济的发展不但改变了人类社会的沟通方式、组织方式、生产方式、生活方式，也提升了人类的生产效率和交易效率，作为一种新的经济形态，正成为传统经济转型升级的重要驱动力，也成为全球新一轮产业竞争的制高点。

中国信息通信研究院副院长王志勤表示，“十四五”时期是我国社会经济实现跨越式发展的重大战略机遇期，进一步加快数字化发展，打造数字经济新优势，在夯实基础、优化产业生态化转型升级、消费扩大合作等方面发力，将为构建新发展格局提供强大支撑。

(责编：赵超、陈键)