李延霞、吴雨、姚均芳、张千千

原标题：数万亿元信贷资金投向哪里

目前，多家上市银行已公布2021年上半年业绩报告。在支持实体经济恢复发展的背景下，上市银行的信贷投放持续攀升，尤其是工、农、中、建、交和邮储六家国有大型商业银行更是发挥了“头雁”效应。今天的信贷结构，意味着明天的经济结构，透视六大行的资金流向，可以从中窥见我国经济的脉动。

重大项目、薄弱环节最“吸金”

工行各项贷款新增近1.4万亿元、农行新增实体贷款1.4万亿元、建行增加贷款投放1.32万亿元、中行客户贷款总额增加1.19万亿元……记者梳理发现，上半年，六大行的贷款投放力度持续加大，其中四大行均超万亿元。

在建行行长王江看来，随着国内疫情得到有效控制，经济基本面持续稳中向好，企业的信贷需求进一步释放。

新增贷款主要投向哪些领域？从半年报数据看，国家重大战略、重大项目，小微企业、“三农”等薄弱环节是信贷供给的“主战场”。

工行上半年项目贷款增加近5000亿元，同比多增约1700亿元。截至6月末，交行在长三角、京津冀、粤港澳大湾区三大区域贷款余额占集团贷款的比重超过50%；邮储银行涉农贷款余额1.52万亿元，约占全行各项贷款的四分之一。

“农行加大乡村振兴重点领域的信贷支持力度，6月末县域贷款余额达5.9万亿元，农业贷款、粮食安全相关贷款、乡村产业贷款等重点领域的贷款增速均高于全行平均水平。”农行行长张青松表示。

普惠型小微企业贷款保持高速增长。上半年，工行、农行、中行的普惠型小微企业贷款增速均超过30%，其中工行增速高达40.4%。

瞄准高质量发展要求，信贷资源正在加速向制造业、战略性新兴产业等领域倾斜。截至6月末，工行投向制造业的公司贷款余额达1.83万亿元，比年初新增1836亿元；中行制造业中长期贷款、信用贷款分别较上年末增长18.4%、25%，战略性新兴产业贷款较上年末增长83.5%。

助力实现碳达峰、碳中和目标，绿色信贷的增长“亮眼”。截至6月末，工、农、中、建四家银行的绿色贷款余额均超过万亿元。专家表示，聚焦国民经济重点领域和薄弱环节，各大银行优化信贷资源供给，有效促进货币政策传导，进一步提升了融资服务的精准性，对实体经济稳步复苏发挥了积极作用。

严控房地产贷款

数万亿元信贷资金不是大水漫灌，而是有进有退，有保有压。在“房住不炒”和防范化解金融风险等宏观调控背景下，上半年房地产贷款出现增速放缓、占比下降的态势。

截至6月末，建行个人住房贷款余额6.11万亿元，较上年末增加2749.80亿元，增幅4.72%；农行个人住房贷款较上年末增长5.8%；交行按揭贷款较上年末增加935.66亿元，增幅7.23%，在客户贷款中的占比减少0.26个百分点。对于新增额度，各大行均表示，主要是支持居民合理的自住购房需求。“建行有序推进房地产贷款集中度管控工作，严格执行差别化住房信贷政策，支持百姓合理住房需求，个人住房贷款保持平稳增长，在贷款总额中的占比逐步下降。”建行首席风险官程远国说。

值得注意的是，在大型银行压缩房地产贷款的同时，出现了一些中小银行争抢市场份额的苗头。银保监会统信部副主任刘忠瑞表示，对新增房地产贷款占比较高的银行实施名单制管理，督促落实房地产金融调控要求，合理控制房地产贷款增速。对限期整改不到位的，将进一步采取更加严厉的监管措施。

下半年贷款保持稳定增长

对于下半年的贷款投放，各大银行高管均表示，贷款投放将保持稳定增长态势，同时将持续优化信贷结构。

“下半年信贷投放的项目储备充足。”张青松表示，农行将更加突出对经济转型的适配性，将金融活水更多引向普惠、县域等经济薄弱环节，服务好国家重大战略、重大改革举措和重点项目建设。

交行行长刘珺表示，乡村振兴、绿色经济、先进制造业等新的领域信贷需求强劲，将加大项目储备力度，同时在产品和数字化能力方面下功夫，进一步提升服务实体经济的能力。

个人贷款也是各大行的投放重点。农行表示，将继续优先满足个人贷款的投放需求，着力提升个贷在整体贷款中的占比。建行表示，将在个人消费贷款和信用卡业务方面持续发力。邮储银行表示，下半年信贷资源将更多向零售业务倾斜，主要以涉农贷款和小微贷款为主加大投放力度。

值得关注的是，上半年，六大行的不良贷款率均有所下降。专家表示，按照国家政策导向和产业发展趋势，持续优化信贷结构，是金融机构积极服务新发展格局的生动体现，同时也是从源头上防控风险的重要保障。

(责编：赵超、陈键)