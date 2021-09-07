人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

数万亿元信贷资金投向哪里

李延霞、吴雨、姚均芳、张千千
2021年09月07日08:38 | 来源：新华社
小字号
原标题：数万亿元信贷资金投向哪里

目前，多家上市银行已公布2021年上半年业绩报告。在支持实体经济恢复发展的背景下，上市银行的信贷投放持续攀升，尤其是工、农、中、建、交和邮储六家国有大型商业银行更是发挥了“头雁”效应。今天的信贷结构，意味着明天的经济结构，透视六大行的资金流向，可以从中窥见我国经济的脉动。

重大项目、薄弱环节最“吸金”

工行各项贷款新增近1.4万亿元、农行新增实体贷款1.4万亿元、建行增加贷款投放1.32万亿元、中行客户贷款总额增加1.19万亿元……记者梳理发现，上半年，六大行的贷款投放力度持续加大，其中四大行均超万亿元。

在建行行长王江看来，随着国内疫情得到有效控制，经济基本面持续稳中向好，企业的信贷需求进一步释放。

新增贷款主要投向哪些领域？从半年报数据看，国家重大战略、重大项目，小微企业、“三农”等薄弱环节是信贷供给的“主战场”。

工行上半年项目贷款增加近5000亿元，同比多增约1700亿元。截至6月末，交行在长三角、京津冀、粤港澳大湾区三大区域贷款余额占集团贷款的比重超过50%；邮储银行涉农贷款余额1.52万亿元，约占全行各项贷款的四分之一。

“农行加大乡村振兴重点领域的信贷支持力度，6月末县域贷款余额达5.9万亿元，农业贷款、粮食安全相关贷款、乡村产业贷款等重点领域的贷款增速均高于全行平均水平。”农行行长张青松表示。

普惠型小微企业贷款保持高速增长。上半年，工行、农行、中行的普惠型小微企业贷款增速均超过30%，其中工行增速高达40.4%。

瞄准高质量发展要求，信贷资源正在加速向制造业、战略性新兴产业等领域倾斜。截至6月末，工行投向制造业的公司贷款余额达1.83万亿元，比年初新增1836亿元；中行制造业中长期贷款、信用贷款分别较上年末增长18.4%、25%，战略性新兴产业贷款较上年末增长83.5%。

助力实现碳达峰、碳中和目标，绿色信贷的增长“亮眼”。截至6月末，工、农、中、建四家银行的绿色贷款余额均超过万亿元。专家表示，聚焦国民经济重点领域和薄弱环节，各大银行优化信贷资源供给，有效促进货币政策传导，进一步提升了融资服务的精准性，对实体经济稳步复苏发挥了积极作用。

严控房地产贷款

数万亿元信贷资金不是大水漫灌，而是有进有退，有保有压。在“房住不炒”和防范化解金融风险等宏观调控背景下，上半年房地产贷款出现增速放缓、占比下降的态势。

截至6月末，建行个人住房贷款余额6.11万亿元，较上年末增加2749.80亿元，增幅4.72%；农行个人住房贷款较上年末增长5.8%；交行按揭贷款较上年末增加935.66亿元，增幅7.23%，在客户贷款中的占比减少0.26个百分点。对于新增额度，各大行均表示，主要是支持居民合理的自住购房需求。“建行有序推进房地产贷款集中度管控工作，严格执行差别化住房信贷政策，支持百姓合理住房需求，个人住房贷款保持平稳增长，在贷款总额中的占比逐步下降。”建行首席风险官程远国说。

值得注意的是，在大型银行压缩房地产贷款的同时，出现了一些中小银行争抢市场份额的苗头。银保监会统信部副主任刘忠瑞表示，对新增房地产贷款占比较高的银行实施名单制管理，督促落实房地产金融调控要求，合理控制房地产贷款增速。对限期整改不到位的，将进一步采取更加严厉的监管措施。

下半年贷款保持稳定增长

对于下半年的贷款投放，各大银行高管均表示，贷款投放将保持稳定增长态势，同时将持续优化信贷结构。

“下半年信贷投放的项目储备充足。”张青松表示，农行将更加突出对经济转型的适配性，将金融活水更多引向普惠、县域等经济薄弱环节，服务好国家重大战略、重大改革举措和重点项目建设。

交行行长刘珺表示，乡村振兴、绿色经济、先进制造业等新的领域信贷需求强劲，将加大项目储备力度，同时在产品和数字化能力方面下功夫，进一步提升服务实体经济的能力。

个人贷款也是各大行的投放重点。农行表示，将继续优先满足个人贷款的投放需求，着力提升个贷在整体贷款中的占比。建行表示，将在个人消费贷款和信用卡业务方面持续发力。邮储银行表示，下半年信贷资源将更多向零售业务倾斜，主要以涉农贷款和小微贷款为主加大投放力度。

值得关注的是，上半年，六大行的不良贷款率均有所下降。专家表示，按照国家政策导向和产业发展趋势，持续优化信贷结构，是金融机构积极服务新发展格局的生动体现，同时也是从源头上防控风险的重要保障。

(责编：赵超、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
探访2021服贸会：健康卫生服务展区上演多场“情景剧”（图）
　　人民网北京9月6日电 （记者何旭、夏晓伦）9月6日，是2021年服贸会公众开放日的第二天。在首钢园区健康卫生专题展区，多场科普活动让观众近距离感受了医学前沿技术。…
高通公司孟樸：以5G赋能千行百业 助推数字经济高质量发展
　　153个国家和地区、1万余家企业、200余场论坛会议……9月2日，以“数字开启未来，服务促进发展”为主题的2021年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）在北京举办。 作为全球服务贸易领域规模最大的综合性展会平台和中国对外开放的三大展会平台之一，2021年服贸会聚焦数字经济，首次设立数字服务专区，通过线上线下相结合的方式，全面展示数字化、智能化新技术、新模式、新业态、新成果，搭建全球数字贸易交流、展示和交易平台，助推数字经济和数字贸易高质量发展。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部