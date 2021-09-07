柳王敏

原标题：企业申领财政补助为何这样难？

财政专项资金支持是国家惠企利民的一项重要举措，能有效助企纾困，优化营商环境，促进地方经济发展。

近日，国务院第八次大督查第四督查组在山西省吕梁市督查时发现，部分中小企业主在专项支持资金申请成功到账过程中，面临长时间“多头跑”困境。督查实地了解到，吕梁市离石区一位企业主为此遭遇了长达11个月的“累心”经历。

去年9月，一企业项目的财政补助资金在吕梁市有关部门官网公示，项目名称、政策内容、奖补标准、拟奖补金额等一目了然。然而，企业想要领到这笔钱却并不容易。

“公示中写得清楚明白，项目是经过属地人民政府或吕梁经开区初审、吕梁市相关部门复审和现场抽查核实，由专家组综合评审，且经过相关部门党组会审议通过的。但是为啥到了申领资金环节，还需要我重新再跑好多趟？”这名企业主深感不解。

公示后，吕梁市相关部门已同时知会企业，市财政部门也将财政补助资金同步下达离石区财政局。这名企业主说：“收到通知函，我们拿着材料到财政局，他们说要有当时项目申请归口部门的确认函，保证这个项目没有问题。”于是只能再走一遍程序，找归口管理部门重新确认。

拿到证明材料时，已是今年7月。

“再到财政局时，他们又提出要到企业来考察一遍，实地确认，最后再开具专项资金请拨单。”这名企业主说，根据离石区财政局规定流程，请拨单需经相关业务股经办人、股室负责人、局分管领导审签，再经国库股复核，最后到国库集中支付中心。

这名企业主表示，上述流程是财政局内部程序，本应在内部自行流转，却要企业每一个环节都自己跑，找各环节负责人签字确认。

就这样，来来回回跑了很多趟，领到钱已经到了8月份。

至此，11个月过去了。

“听说今年的专项支持资金下来了，但倘若要申领，又是这么一趟‘马拉松式’的长跑，心真的好累！”这名企业主说：“对于企业发展来讲，时间就是效率，在繁冗复杂的各种程序和证明中，企业想要申领国家财政补助资金真的太难了！”

针对企业主的情况，督查组前往离石区财政局核查。根据离石区财政局提供的相关文件显示，预算单位提出的资金使用计划需经财政局核准之后，才能申请拨付资金；在资金拨付程序中，预算单位需持核准的资金使用计划、相关资料及资料清单向财政局对应股室提出拨付申请，审核通过后，由对应股室填写资金请拨单，再由预算单位持请拨单报财政局分管领导签字后到国库集中支付中心办理。企业申领财政资金也需参照该办法执行。

督查组认为，离石区财政局在部分程序设置上存在多头重复、慢作为等问题，如何优化工作流程，提高服务意识和办事效率，是下一步整改方向。

“这种现象具有一定代表性，在欠发达地区，尤其在基层政府部门不同程度存在类似情况。”第四督查组成员、全国人大代表、四川省政府参事周晓强认为，相关部门和人员执行政策规定僵化，非预算单位比照预算单位走流程。

离石区财政局相关负责人表示，下一步将优化内部流程，简化非预算单位使用财政资金审批手续，变“人跑”为“数据跑”，真正让市场主体享受到政策的红利。

(责编：赵超、陈键)