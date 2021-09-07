人民网北京9月7日电 （记者何旭、乔雪峰）“中国用全球9%的耕地、6%的淡水资源生产的粮食，养活了近20%的人口，提前10年完成了联合国2030年可持续发展减贫的目标。”9月5日，国家粮食和物资储备局局长张务锋在2021年服贸会期间举行的“2021年粮食现代供应链发展及投资国际论坛”上表示，近几年来，我国一直把保障国家粮食安全作为国之大者和头等大事，推动了粮食安全的理论创新、制度创新和实践创新，中国特色粮食安全之路越走越稳健，越走越宽广。

张务锋指出，在全球疫情起伏不定，世界经济艰难复苏的新形势下，粮食安全备受关注，供应链的稳定至关重要，我国将立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持统筹发展和安全，在新格局中加快构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的国家粮食安全保障体系。

第一，坚持立足国内，筑牢粮食供应链韧性的坚实基础，大力实施国家粮食安全战略，全面落实藏粮于地，藏粮于技，不断提升调控能力，做好粮食市场和流通的文章，确保谷物基本自给，口粮绝对安全，切实把住粮食安全的主动权，把14亿中国人的饭碗牢牢地端在自己手中。

第二，坚持系统观念，把握粮食供应链人性的关键环节，深入推进优质粮食供给，抓好两头思维，推动产业链、价值链、供应链的三链协同，实施粮食产购储加销五优联动和协同保障，增强粮食产业地域风险挑战的能力。

第三，坚持创新驱动，注入粮食供应链韧性的强劲动能，大力实施科技和人才兴粮，以及推进技术创新、产品创新、装备创新和模式创新，加速推动互联网、大数据人工智能等新一代信息技术与粮食产业的深入融合，充分创新对粮食安全的保障作用。

第四，坚持依法治理，完善粮食供应链韧性的制度举措，加快推动粮食安全保障立法进程，创新实施穿透式的监管，建设数字化粮食监管系统，搞好粮食流通亮剑2021执法行动，做到零容忍，增强威慑力，坚决守住管好大国粮仓。

第五，坚持互利共赢，深化粮食供应链韧性的国际合作，在推动构建一带一路高质量发展中非合作论坛南南合作等框架下，开展多种形式的交流合作，鼓励中粮集团等各方，依托即将成立的国际粮食现代供应链联盟，培育新模式、新业态，促进粮食贸易的便利化，强化供应链上下游的协同，支持联合国粮农组织世界粮食计划署等国际组织发挥作用，加强信息共享，经验交流，技术合作和政策的协同，推动国际粮食供应链健康稳定可持续发展。

(责编：赵超、吕骞)