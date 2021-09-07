人民网北京9月7日电 （记者杜燕飞）记者从中国海油获悉，随着东区最后一口生产井成功开井，我国首个自营超深水大气田——“深海一号”大气田6日全面投产。气田投产后每年将向粤港澳大湾区和海南等地稳定供应深海天然气超30亿立方米。

“深海一号”能源站正输送凝析油到“北海新希望号”。受访者供图

“深海一号”大气田距海南省三亚市150公里，于2014年勘探发现，天然气探明地质储量超千亿立方米，最大水深超过1500米，最大井深达4000米以上。

“深海一号”大气田开发工程项目组总经理尤学刚告诉记者，“深海一号”大气田由东区和西区两部分组成，共部署了11口开发井，采用“半潜式生产平台+水下生产系统+海底管线”模式开发，共用半潜式生产平台——“深海一号”能源站，并开发能源站立柱储油技术，用来存储深海天然气中分离出的凝析油。今年6月25日，“深海一号”大气田西区已先期投产。

“深海一号”能源站正输送凝析油到“北海新希望号”。受访者供图

“深海一号”大气田总监袁圆表示，“深海一号”大气田通过“深海一号”能源站进行生产。目前，气田生产的深水天然气已抵达位于珠海的高栏天然气处理厂，并将接入全国天然气管网；其分离产生的凝析油则依托项目配套建造的国内首艘动力定位穿梭油轮“北海新希望”号实现外输，该船已于8月30日完成首次深海提油外输作业。

中国海油有关负责人表示，“深海一号”大气田全面投产后，将带动周边陵水25-1等新的深水气田开发，形成气田群，依托已建成的连通粤港澳大湾区和海南自由贸易港天然气管网大动脉，对保障国家能源安全、带动周边区域经济发展和能源结构转型升级具有重要意义。

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