9月6日，中国农业银行（以下简称农业银行）以“让金融更好服务乡村振兴”为主题，在中国国际服务贸易交易会现场召开服务乡村振兴主题发布活动。本次活动通过“云端连线·五家行精彩纷呈”“乡村振兴·北京分行有话说”“乡爱有我·让全世界都听见”三个环节，向广大客户传播该行乡村振兴业务以客户为中心、致力于实现银客“双赢”的经营理念。

农业银行以视频连线方式，邀请福建、山东、湖北、四川、陕西5家乡村振兴标杆示范分行，从“惠农e贷”助力特色产业农户发展、“强村贷”助力农村集体经济发展壮大、“碳汇林业贷”践行“绿水青山就是金山银山”、大力支持生猪产业链发展、农村集体“三资”管理平台助力数字乡村建设等5个特色领域进行了相关展示。发布会现场，农行北京分行就乡村振兴工作开展情况及取得的阶段性成果进行介绍，并对工作中的亮点及特色产品进行交流。在活动的最后环节，近50位嘉宾撕下座椅上的口号背贴，聚集到农业银行原创新媒体传播形象“麦子君”身边，喊出“服务乡村振兴，农行身体力行”的口号，共同为该行服务乡村振兴取得的阶段性成绩喝彩。

本次发布活动，农业银行通过AI技术、现场展演、卡通互动等形式以及丰富多彩的内容，立体式展现了该行乡村振兴工作的新思路、新做法和新成效。

(责编：曹淼、李源)