原标题：广宇发展拟置入鲁能新能源100%股权

9月5日，广宇发展披露筹划重大资产重组提示性公告称，拟将所持所属房地产公司及物业公司股权等资产负债与鲁能集团有限公司（以下简称鲁能集团）、都城伟业集团有限公司（以下简称都城伟业）合计持有的鲁能新能源（集团）有限公司（以下简称鲁能新能源）100%股权进行资产置换。

公告显示，本次资产置换的差额部分补足方式将由各方协商确定，但不涉及发行股份。本次资产置换涉及的具体资产范围尚需交易双方进一步协商确定。交易完成后，广宇发展控股股东及实际控制人未发生变化。因鲁能集团、都城伟业为广宇发展关联方，本次交易构成关联交易，此次交易预计将构成重大资产重组。交易完成后，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

据了解，鲁能集团与都城伟业集团均为中国绿发全资子公司。这是鲁能集团（都城伟业集团）划转至中国绿发后，广宇发展筹划的一次重大资产重组。据中国绿发官网介绍，绿色能源是其主营业务之一。

2017年，广宇发展完成重大资产重组，与鲁能集团及关联方都城伟业均签署了避免同业竞争的相关承诺。相关人士表示，广宇发展如顺利完成本次资产置换，或将有助于其彻底解决同业竞争问题。同时，广宇发展房地业务全部回归其控股股东鲁能集团，有利于运用一体化运作平台优势，整体推动地产业务向绿色低碳转型升级，是优化资源配置和资产结构，提高资产运营效率的有力表现。

根据公告显示，目前交易价格尚未确定，具体置换价格将根据国有资产监督管理部门或其他有权单位备案的拟置入资产和拟置出资产评估价值为基础确定。广宇发展同时表示，将尽快组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展尽职调查，并在完成相关资产的审计和评估工作后签署正式协议，提交公司董事会和股东大会审议。

相关人士表示，本次广宇发展资产置换是深入贯彻国企改革三年行动的重要举措，进一步优化国有资本布局，更好地服务国家“双碳”战略；有利于提升上市公司活力，放大国有资本功能作用；有利于实现经济发展与减排降碳双赢，为建设美丽中国作出贡献。

(责编：曹淼、李源)