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“颜值”与“科技”兼具！沉浸式体验让公众近距离感受服贸会

李彤 王震
2021年09月07日09:50 | 来源：人民网
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数字人民币火出圈、冰雪运动看奥运、医疗产业科技感强……9月5日至7日，2021年中国国际服务贸易交易会对社会公众免费开放，参观者人流如织。人们边走边看，近距离感受数字技术与服务贸易结合带来的便捷，不时拿出手机拍照合影，在“朋友圈”里秀靓照。

本届服贸会首次设立“双场馆”，综合展设在国家会议中心，包括服务贸易成果展、国别展区、数字服务专区、省区市及港澳台展区。专题展设在首钢园区，设8个专题展，分别是电信、计算机和信息服务，金融服务，文旅服务，教育服务，体育服务，供应链及商务服务，工程咨询与建筑服务，健康卫生服务。

参观群众在央行数字货币研究所展区，了解双离线支付应用。人民网记者 李彤摄

在服贸会上，数字人民币成为一道亮丽的风景线。在北京市丰台区、央行数字货币研究所联合多家机构打造的“数字金融示范区”内，参观群众驻足了解，现场体验数字人民币的消费场景。

在金融机构展台，参观群众在体验使用数字人民币解锁共享自行车。人民网记者 王震摄

在展区外的数字人民币大道上，多家商户设置了商铺让群众体验数字人民币钱包开通、支付一体化等流程。一位参观者对记者表示：“这次现场体验数字人民币的应用，更能够理解它和微信、支付宝等的差异了。数字人民币是数字形式的法定货币，与纸钞和硬币等价，不依赖网络即可实现双离线支付。”

银行工作人员在演示通过智能客服解决问题。人民网记者 王震摄

金融科技的应用也是热点，参观者在金融机构的展台前纷纷驻足体验。神州信息场景金融专家刘锐杰认为，金融机构在场景建设、旅程服务、能力输出、资源积累、组织管理等方面需要数字化支撑，科技企业助力金融机构释放业务价值，能够为其IT架构演进带来帮助。

参观者在扫码体验数字农业的应用场景。人民网记者 李彤摄

数字技术的加持，也让农业产业从卖农产品转变为了销售标准化商品。原本物流半径不足500公里的甘肃民勤沙葱远涉广深，“出水一天就烂”的湖北藕带卖到京沪，把皮薄肉嫩的小樱桃带出蜀道……在盒马展台，工作人员表示，在生产端、供应链和销售端的数字技术支持，让农业产业更高效、更普惠，商贸物流的稳定性也增强了。

“冷资源”正成为“热经济”，体育服务展区以“体育让城市更精彩”为主题，在现场为观众带来了真冰秀场、虚拟视频（AR）滑雪、造雪屋和仿真雪越野滑雪等体验活动。展区内，不少参观者对居家健身也体现了较强的关注。在Keep展台，参观者咨询较多的话题是如何围绕“吃穿用练”需求提供一站式服务，进一步提升用户运动体验，并降低运动门槛。

参观者在体验智能居家健身器械。人民网记者 李彤摄

“科技赋能新文旅，创意引领新生活”的主题，让文旅服务展区受到参观者的关注。围绕文化服务热现象，完美世界CEO萧泓表示，文化企业和文化从业者需要结合国家政策和产业趋势，为实现文化强国增加新的发展动力。在发展前沿科技的同时，产业还要关注产品的文化内核，要从中华传统文化中汲取灵感和养分，助力传播中国文化。

通过大数据，如何洞察求职招聘和人力资源的发展趋势？“人力资源黑科技”为服务贸易添活力、挖掘北京服务业发展潜力、梳理区域产业发展与人才优势……在智联招聘的展台，具有未来感的“黑科技”产品及大数据分析洞察，让参观者纷纷驻足。现场大屏幕显示，专业服务、咨询、物流、仓储等行业的景气指数增长明显。此外，灵活就业更加普遍，中介服务行业的景气度指数增长也表现突出。

人力资源的大数据，吸引参观者驻足了解。人民网记者 王震摄

(责编：赵超、吕骞)

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