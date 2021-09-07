人民网北京9月7日电 （记者杜燕飞）记者从三峡集团获悉，近期，受强降雨影响，长江上游岷江、沱江、嘉陵江及三峡区间来水增加。9月6日14时，三峡水库入库流量达到54000立方米每秒，根据《全国主要江河洪水编号规定》，达到洪水编号标准，迎来“长江2021年第1号洪水”。

按照水利部长江水利委员会调度令，三峡水库按满发出力对应下泄流量控制出库，削峰率超50%，发挥了三峡工程在长江流域防洪体系中的关键性骨干作用，有效缓解了长江中下游地区防洪压力，保障了群众生命财产安全。

三峡水库有效拦蓄长江2021年第1号洪水。受访者供图

在应对长江2021年第1号洪水的过程中，三峡枢纽工程和三峡水库自身安全未受影响。三峡集团流域管理中心持续严密监测三峡枢纽工程运行状态，同时密切关注洪水期间枢纽通航、上游来漂等情况，为枢纽安全度汛提供了保障。

三峡集团相关防洪调度部门表示，秋汛期间，三峡集团将在长江水利委员会、国家电网、南方电网等单位的支持与配合下，继续密切关注流域内水雨情变化，精准预报，精确调度，同时加大巡检力度，保证机电设备及泄洪设施安全可靠运行，进一步做好防洪度汛、安全生产、能源保供、年度蓄水等重点工作，发挥三峡工程防洪等综合效益。

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