人民网北京9月7日电 （赵超）据“工信微报”消息，针对用户反映的虚拟运营商倒闭后，手机号码如何处理问题，工信部回应，因相应移动转售业务专用号段的使用权归属于基础电信企业，当与基础电信企业合作的转售企业倒闭后，相关业务可由该基础电信企业或该基础电信企业接入的其他转售企业承接，相应码号资源可正常使用。

我国移动通信转售业务（虚拟运营商）自2018年年初正式商用以来，至今已三年有余。目前，大多数虚拟运营商用户规模较小，市场占有率低，部分获得资质的企业甚至已停止运营虚拟运营商业务。

来自山东的陈先生提问：如果虚拟运营商公司倒闭了，他们售卖出去的手机号会怎么处理，是否还能正常使用？是由用户自由选择运营商转网，还是由固定运营商接手？

对此，工信部回应，依据《电信网码号资源管理办法》《电信网编号计划》等相关规定，根据基础电信企业需求，为其核配移动通信转售业务专用号段。基础电信企业应做好相应的数据开通工作，并根据移动通信转售企业（即虚拟运营商公司，以下简称转售企业）的需求，合理分配码号资源供其使用，确保码号资源的有效利用。

相关业内人士表示，工信部此次回应，意味着如果用户所使用手机号码归属虚拟运营商倒闭，用户可申请由基础电信运营商（指中国电信、中国联通、中国移动）或该基础电信企业接入的其他合作虚拟运营商承接，相应码号仍可正常使用。

(责编：赵超、吕骞)