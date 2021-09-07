人民网北京9月7日电 （记者李楠桦）“经国务院批准，农业农村部会同国家发展改革委、国家粮食和物资储备局、山东省人民政府于9月9日至11日在山东省济南市举办国际粮食减损大会。”9月7日，农业农村部副部长马有祥在国新办新闻发布会上介绍，大会将以“减少粮食损失浪费，促进世界粮食安全”为主题，有助于凝聚国际社会在粮食减损方面的共识，构建全球共同节粮减损的良好氛围，增强疫情下世界粮食安全韧性。

“民以食为天，悠悠万事，吃饭为大，粮食安全是天大的事情。实现粮食安全需要‘加法’‘减法’一起做。‘加法’是千方百计增产，‘减法’是千方百计节约和减损。”马有祥表示，粮食生产需要水、土、肥、药、种等生产要素的投入，因此，节粮减损就是节约珍贵的水土资源，减少化肥农药等投入品的消耗，促进农业可持续发展。

马有祥指出，去年以来，新冠肺炎疫情在全球蔓延，国际粮食供应链遭受冲击、价格上涨、供给趋紧，世界粮食安全状况不断恶化，据联合国报告，去年全球至少1.55亿人面临重度粮食不安全，是近五年的新高。所以减少粮食损失浪费对保障世界粮食安全的意义更加凸显。

此外，节粮减损既涉及到生产、收获、运输，又涉及到仓储、加工、销售；既涉及到供应，又涉及到消费；既涉及到设施装备技术，也涉及到思想观念传统；既涉及到国内产业链、供应链，也涉及到国际贸易，涉及范围非常广。因此说节粮减损是系统性工程、国际性工程。

我国该如何促进全球粮食市场稳定发展？

农业农村部国际合作司司长隋鹏飞回应称，作为全球最大的发展中国家，中国将继续坚持和平发展、合作共赢的原则，积极参与全球粮农治理，推动农业国际合作，分享中国农业农村发展的经验和实践，为世界粮食安全作出贡献。

隋鹏飞表示，重点将做好以下三方面工作：

一是加强人力资源合作，帮助发展中国家提高粮食综合生产能力。中国通过实施对外援助和农业“南南合作”等，已经向非洲、亚洲、南太平洋、加勒比海等70多个国家和地区派出了2000多名农业专家和技术人员，近10万名所在国农民受到了培训。

二是加强农业科技合作，推动提升国际粮食减损技术支撑能力。多年来，中国已经与140多个国家和地区以及国际组织建立了科技合作关系，与80多个国家的科研机构以及21个国际组织签署了500多份合作协议和备忘录，共建了170多个联合实验室和研究中心，在育种、农机、植保等领域持续有效地开展了大量工作。

三是加强政策协调。从全球层面推动粮农治理能力，加强与联合国粮农组织、世界粮食计划署等国际组织合作，围绕保障全球粮食安全，提高粮食减损能力设置议题，推动各国在粮食安全治理方面形成共识。

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