原标题：中国工程院院士、中国工程院原副院长邬贺铨：数据中心要实施绿色低碳运行方式

今日（9月7日），首届中国数字碳中和高峰论坛在成都召开。在上午的主论坛上，中国工程院院士、中国工程院原副院长邬贺铨发表演讲。

中国工程院院士、中国工程院原副院长邬贺铨 图片来源：每经记者 张建 摄

邬贺铨在演讲中重点关注了数据中心能耗及对策问题。他表示，我国数据中心机架数从2016年的124.4万个增加到2019年的315万个，三年增154%，其中超大型数据中心占比从11.3%增加到37.4%。预计2030年数据中心耗电量是2020年的5.1倍。

邬贺铨认为，要实施数据中心绿色低碳运行方式，就需要做到：优化选址，形成自然风洞效应；叠加光伏、综合供能、高效致冷、余热循环利用；通过数据清洗与标注提升存储数据的质量，减少无效数据的存储，冷热数据分开存放；云边端协同优化数据处理效率。（记者 宋思艰 编辑 杨欢）

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