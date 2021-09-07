原标题：中国工程院院士、中国工程院原副院长邬贺铨：通过绿色化、电气化、数字化减碳

今日（9月7日），首届中国数字碳中和高峰论坛在成都召开。在上午的主论坛上，中国工程院院士、中国工程院原副院长邬贺铨发表演讲。

中国工程院院士、中国工程院原副院长邬贺铨 图片来源：每经记者 张建 摄

邬贺铨表示，我国2020年碳排放量2020年为100亿吨，预测2030年碳达峰值122亿吨二氧化碳，到2060年碳中和，要减少排放75%，其中增加非化石能源的使用占比贡献了40%（高方案为50%），余35%（高方案为25%）需要产业结构调整来提供。

邬贺铨演讲时提出了通过绿色化、电气化、数字化来减碳的观点。其中数字化包括了：需求侧管理——减少库存、提高用能与交通效率；供应链管理——优化物流节约成本；生产过程管理——能源、环保及循环利用，提高质量与生产效率；运营服务管理——智能监控与调度，节能提效。（记者 宋思艰 编辑 杨欢）

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