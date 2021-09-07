国家信息化专家咨询委员会常务副主任周宏仁：把握好“碳达峰、碳中和”的推进节奏
2021年09月07日11:22 | 来源：每日经济新闻
小字号
原标题：国家信息化专家咨询委员会常务副主任周宏仁：把握好“碳达峰、碳中和”的推进节奏
今日（9月7日），首届中国数字碳中和高峰论坛在成都召开。在上午的主论坛上，国家信息化专家咨询委员会常务副主任周宏仁发表演讲。
国家信息化专家咨询委员会常务副主任周宏仁 图片来源：每日经济新闻
周宏仁演讲的主题是“数字时代的碳中和挑战”。他在分析实现“碳中和“目标的难点时表示，从目前中国的能源结构来看，80%的二氧化碳排放来自煤炭的燃烧；从产业结构来看，电力、制造业、交通运输业这三个国民经济的核心部门，二氧化碳排放比重接近90%。在制造业中，钢铁、非金属制品、化工、石化、有色金属等行业的二氧化碳排放量位居前列。
周宏仁认为，“碳达峰、碳中和”，实质上是一场广泛而深刻的经济社会变革。中共中央政治局4月30日召开会议，会议强调，要有序推进碳达峰、碳中和工作，积极发展新能源。周宏仁认为，这非常重要，特别是要按照国民经济的总体发展战略，把握好“碳达峰、碳中和”的推进节奏。（记者 宋思艰 编辑 杨欢）
(责编：李楠桦、初梓瑞)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 长江上游发生2021年第1号洪水 水利部维持水旱灾害防御Ⅳ级应急响应
- 人民网北京9月7日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，受近期强降雨影响，长江上游岷沱江、嘉陵江及三峡区间来水增加，9月6日14时，三峡水库入库流量涨至54000立方米每秒，相应水位161.75米，出库流量26300立方米每秒，依据水利部《全国主要江河洪水编号规定》，编号为长江2021年第1号洪水。水利部维持水旱灾害防御Ⅳ级应急响应。…
相关新闻
- 评论
- 关注