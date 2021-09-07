原标题：国家信息化专家咨询委员会常务副主任周宏仁：把握好“碳达峰、碳中和”的推进节奏

今日（9月7日），首届中国数字碳中和高峰论坛在成都召开。在上午的主论坛上，国家信息化专家咨询委员会常务副主任周宏仁发表演讲。

国家信息化专家咨询委员会常务副主任周宏仁 图片来源：每日经济新闻

周宏仁演讲的主题是“数字时代的碳中和挑战”。他在分析实现“碳中和“目标的难点时表示，从目前中国的能源结构来看，80%的二氧化碳排放来自煤炭的燃烧；从产业结构来看，电力、制造业、交通运输业这三个国民经济的核心部门，二氧化碳排放比重接近90%。在制造业中，钢铁、非金属制品、化工、石化、有色金属等行业的二氧化碳排放量位居前列。

周宏仁认为，“碳达峰、碳中和”，实质上是一场广泛而深刻的经济社会变革。中共中央政治局4月30日召开会议，会议强调，要有序推进碳达峰、碳中和工作，积极发展新能源。周宏仁认为，这非常重要，特别是要按照国民经济的总体发展战略，把握好“碳达峰、碳中和”的推进节奏。（记者 宋思艰 编辑 杨欢）

(责编：李楠桦、初梓瑞)