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服贸会“奇”遇记：VR骑行、投掷冰壶……观众体验忙不停

人民网记者 夏晓伦 翁奇羽
2021年09月07日11:23 | 来源：人民网
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在服贸会国别展区的韩国展区，参观者正在体验多功能温热理疗床。人民网记者 翁奇羽摄
在服贸会国别展区的韩国展区，参观者正在体验多功能温热理疗床。人民网记者 翁奇羽摄
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人民网北京9月7日电 （记者翁奇羽、夏晓伦）戴上VR眼镜，边骑行边欣赏城市风光；坐在驾驶舱，体验F1赛车带来的“速度与激情”；手持工具，感受传统木作技艺带来的乐趣……

2021年中国国际服务贸易交易会迎来公众开放日后，入场观众明显增加，各展区人头攒动，现场参观者争先体验前沿科技产品以及来自世界各地的服务产品。

(责编：赵超、吕骞)分享让更多人看到

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