人民网北京9月7日电 （记者李彤）在2021年中国国际服务贸易交易会期间，以“汇聚你我力量，推动饮品可持续发展，助力国民营养与健康”为主题的首届中国饮品健康消费论坛举办。参会嘉宾表示，目前我国饮料行业呈现产品、营销、渠道多元化的发展趋势，行业发展应把握“减糖”新动向，以健康、环保、可持续发展为目标，加速品牌化进程。

随着国民健康饮食意识不断增强，减糖正成为一种获得认可的生活方式。中国工程院院士陈君石在发言时表示，食品饮料企业要积极响应《“健康中国2030”规划纲要》的要求，践行健康中国行动中的合理膳食理念，想办法在产品当中，尽可能把糖的含量降下来。

“在降糖的同时，一方面消费者要逐步适应降低甜度的食品；另一方面行业也要继续加强创新合理使用甜味剂，尽可能保证口感。” 陈君石说。

作为论坛重要组成部分，《健康中国饮料食品减糖行动白皮书》（以下简称《白皮书》）正式发布。统计显示，我国糖尿病成年人患者人数每10年呈现出一个高峰。过量食糖是导致肥胖、糖尿病等问题的原因之一，含糖饮料的过度摄入使得糖尿病人群呈现年轻化。

为了做好减糖行动，《白皮书》从饮料行业结构化、减糖健康、环保、品牌化等四个维度展望了减糖发展的方向。一是饮料行业结构需进一步提升和优化，在使用原料方面，目前国内饮料已开始使用比较高端的甜味剂；二是全民控糖时代到来，“减糖”成为了饮料行业的趋势；三是产品包装与行业可持续发展，更多技术应用在助力绿色环保上了；四是品牌化成为了稳定市场地位的必然要求。

“我们要通过对产品和品牌的不断优化，将减糖这一概念带入年轻一代的日常生活。”围绕行业的未来发展，元气森林创始人唐彬森认为，要围绕着“用户第一”进行价值重构，把用户的需求用创新产品来满足。要脚踏实地做长跑者，用稳扎稳打的方式保证产能供应，在产品研发、产品品质上下功夫。通过拥抱数字化让“数据说话”，洞察消费需求及变化趋势，为生产经营提供精准的指导。

(责编：赵超、吕骞)