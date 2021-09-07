人民网北京9月7日电 （记者李栋）7日上午，国新办举行新闻发布会介绍国际粮食减损大会有关情况。据悉，国际粮食减损大会将于9月9日至11日在山东省济南市举办。大会举办地缘何花落济南？山东省人民政府副省长李猛表示，大会的举办为推进山东农业高质量发展，加快向农业强省转变，提供新的机遇。具体将从强化粮食和重要农产品的保障能力等六大方面探索实现农业农村现代化的路径。

李猛表示，山东省将以现代农业强省突破为目标定位，积极探索实现农业农村现代化的路径。具体来说：

一是持续强化粮食和重要农产品的保障能力。山东是农业大省，要坚决扛起农业大省的责任和担当，确保粮食综合产能保持在1100亿斤左右，生猪产能稳定在5000万头左右，肉蛋奶产量稳定在1500万吨左右，水产品的产量稳定在800万吨左右。

二是持续推进农业全产业链提升。重点培育千亿级优势特色产业集群8个以上，创建国家和省级现代农业产业园100个，产业强镇1000个，乡土产业名品村1万个，实现“一县一园、一乡一业、一村一品”。

三是持续推动农业绿色可持续发展。实施农业生产“三评一标”提升行动，推进品种培育、品质提升、品牌打造和标准化生产。开展农业清洁生产行动，实现农业灌溉用水总量零增长，化肥、农药使用量负增长，畜禽粪污综合利用率稳定在90%以上。

四是持续提升农业科技装备水平。深入实施农业科技支撑乡村振兴行动，加快数字技术与装备集成应用和智慧农业发展，积极开展全程全面高质高效，农业机械化示范创建，实现主要农作物生产全过程机械化。

五是持续加快农业开放发展的步伐。要加快建设国家级和省级农业对外合作“两区”，农产品出口产业聚集区，深入推进潍坊国家农业开放发展综合试验区的建设，打造全国农业开放发展引领区。

六是持续深化农业农村改革。扎实推进农村土地制度改革，进一步巩固拓展农村集体产权制度改革的成果。同时，积极推进农村改革试验区建设，推动释放政策叠加协同的效应。

“这次国际粮食减损大会在山东济南举办，是对我们的关心厚爱也是激励和鞭策。”李猛表示，各项筹备工作进展顺利，大会将精心策划主题内容，通过展示减损成果、加大宣传力度、全力做好服务保障多方面保证国际粮食减损大会顺利召开。

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